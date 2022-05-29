Eşya değil hikaye biriktiriyor

Kütahyalı 43 yaşındaki makine mühendisi, yaklaşık 20 yıldan beri biriktirdiği eski eşyalarla evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdü. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Tarık Tanrıkulu'nun koleksiyonunda 200 yıllık piyano, mekanik hesap makineleri, fotoğraf makineleri, kameralar, telefonlar ve radyoların aralarında olduğu yaklaşık 1000 parça eski ve antika eşya bulunuyor. Tanrıkulu, 20 yıl önce bir akrabasının kendisine eski eşya hediye etmesiyle koleksiyonculuğa başladığını söyledi.

HEPSİNİN ENERJİSİ VAR

Tanrıkulu, her kullanılmış eşya nın bir hikayesi ve enerjisi olduğunu, bunların da kendisine büyük bir keyif yaşattığını dile getirdi. Koleksiyonunda 200 yıllık bir piyanonun yer aldığını aktaran Tanrıkulu, "Acaba bu piyanoyu kimler çaldı, kimler kullandı, kimler dinledi, Türkiye'ye nasıl geldi diyorsunuz. Bunu düşünmeye başladığınız noktada zaten eski eşyalar sizi içine alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

En çok ilgi çeken eşyalar arasında Facit marka mekanik hesap makinelerinin bulunduğunu belirtti. Koleksiyonundaki eşyaların arasında kendisi için çok değerli olan yaklaşık 70 yıllık bir gelinlik olduğunu bildiren Tanrıkulu şunları kaydetti: "İnşaat işi yaparken kat karşılığı anlaştığımız bir binanın çatı katında bir elbise buldum. Bu elbiseyi mal sahibine sordum. O da "Alabilirsin" dedi. Daha sonra hikayesini duyduğumuzda çok duygulandık. Vefat eden ilk eşinin gelinliği olduğunu öğrendim. Gelinliğini düğünde giyerken üzerine takılmış paralar vardı. Hikayesini duyduğunuz zaman o kıyafet kıyafetlikten çıkıyor." Tanrıkulu, koleksiyon odasına girdiğinde eşyaların üstüne sinmiş kokunun insanı geçmişe götürdüğünü sözlerine ekledi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI