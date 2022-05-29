Sıfır atık bitki bakımı

Yeşil her tonunu ve çiçekleriyle renkleri evimize konuk eden bitkiler enerjimizi yükseltmenin en keyifli yolu... Özenle baktığımız bitkilerin solması ise hiçbirimizin istemeyeceği bir durum. Onlara sevginin haricinde ihtiyacı olan besinleri de vermemiz şart.

İşte hem bitkilerin ihtiyacı olan besinleri sağlayacak hem de sıfır atık uygulamasına katkıda bulunacak ev yapımı çiçek coşturan formülleri...

SEBZE SUYU

Sebzeleri haşladıktan sonra kalan suyu asla dökmeyin. Bu suyu oda sıcaklığına gelene dek soğutun ve bitkilerinizin köklerine dökün. Sebzelerin suya bıraktığı yararlı maddeler sayesinde bitkileriniz çok daha kolay büyüsün, verdikleri çiçekler ya da meyveler çok daha uzun süre verimli olsun.

MEYVE VE SEBZE KABUKLARI

Kabuklarını soyarak tükettiğiniz sebze ve meyve kabuklarını bir kapta güzelce biriktirin. Ancak üzerinden 24 saat geçmemesine dikkat edin. Kabuklar henüz tazeyken bu kabukların üzerine, üstlerini geçecek kadar kaynar su ilave edin ve bu şekilde kabukları suyun içinde ortalama 12 saat ile 1 gün arası bir süre bekletin. Bir sonraki gün suyun içinden meyve ve sebze kabuklarını çıkarın ve bu suyla bitkilerinizi sulayın. Bunu düzenli hale getirdiğinizde bitkilerinizin çok daha canlı ve sağlıklı olduklarını göreceksiniz.

HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYU

Hemen her sabah haşladığınız yumurtalardan arta kalan o suları ziyan etmiyor, oda sıcaklığına geldikten sonra bitkilerinizin saksılarına döküveriyorsunuz.

Bir süre sonra çiçeklerinizin coştuğunu, bitkinizin çok daha verimli hale geldiğini görüyorsunuz.

YUMURTA KABUKLARI

Yumurtanın sadece haşlandığında kalan suyu değil kabukları da bitkilere iyi geliyor. Bu nedenle yumurta kullandıktan sonra kabuklarını asla atmıyor, ufak parçalar haline getiriyor ve bitkilerin topraklarına karıştırıyoruz. Dilerseniz yumurta kabuklarını tamamen toz haline de getirebilirsiniz. Bu kabukları bitkiyi daha verimli bir hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda haşerelerin de bitkilerden uzak durmasını sağlıyor.

DOĞAL GÜBRE ÇAYI (ŞERBETİ)

Gübre yapabileceğiniz en doğal malzemeleri bir araya getirin ve çürüdüklerinden emin olduktan sonra işe koyulun.

Dilerseniz bu aşamada piyasada bulabileceğiniz çeşit çeşit gübre içinden kendi bitkileriniz için uygun olanı seçerek de bu işlemi uygulayabilirsiniz.

Gübreniz hazır olduğunda bu gübreyi su geçiren bir bezin içine yerleştirip bezin ağzını kapatın ve bir kova dolusu suyun içine koyup bekletmeye başlayın. 1 gün boyunca beklettikten sonra gübre dolu bezi kovadan çıkarın ve kovada kalan renk almış suyu saksılarınıza dökün. Bu işlemi ayda 1 kez tekrarlayarak bitkilerinizin ömrünü uzatabilir, sağlığını katlayabilirsiniz.

MUZ KABUĞU, FASULYE VE BALIK

İlk bakışta insana garip ve hatta iğrenç bir fikir gibi gözükse de bu karışım aslında bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu birçok madde bakımından çok zengin bir doğal gübre niteliğinde. 30-40 adet kuru fasulyeyi, 1 adet muzun kabuğunu ve hamsi ya da sardalya gibi küçük bir balığı alın, küçük bir tencereye koyup üzerlerini geçecek miktarda su ekleyin ve haşlayın. Fasulyeler yumuşayana kadar haşlama işlemine devam edin. ardından bu karışımı oda sıcaklığına gelene dek bekletip püre haline getirin ve bitkilerinin toprağına karıştırın. Bitkileriniz ihtiyaç duydukları fosfora, potasyuma ve azota kavuşsun.

YOSUN

Yosun da birçok bitkinin köklerini güçlendirmede ve onlara ihtiyaç duydukları mineralleri sağlamada önemli bir yardımcı. Eğer yakınlarınızda bir deniz varsa ya da tatile gidecekseniz denizden, karşınıza çıktığında pek de memnun etmeyen yosunlardan toplayın ve temiz suyla bolca yıkayarak tuzunun atılmasını sağlayın. Ardından yosunu bol suyun bulunduğu bir kabın içine koyup kabın kapağını kapatın ve bu şekilde 1,5-2 ay kadar bekletin. Uzun ve uğraştırıcı bir süreç olsa da 2 ayın sonunda yosunu alın ve temiz, klorsuz suyla spreyleme şeklinde sulayın. Suladığınız yosunu bitkinin toprağına yerleştirin ve alacağınız neşe veren sonuçları gözlemlemeye başlayın.