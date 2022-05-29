Ünlülerin güzelliği doğadan geliyor

Nicole Kidman saçlarını meyve suyuyla yıkıyor

Parlak ve sağlıklı saçlarıyla dikkat çeken Kidman, saçlarını yıkarken meyve suyu kullanmayı tercih ediyor. Saç rengine bağlı olarak meyve suyu çeşitleri de değişiyor. Örneğin kızıl saçlıyken kızılcık suyu kullanmayı tercih ediyor.



Kate Hudson yüzünü buzlu suda bekletiyor

Dünyaca ünlü aktris, yüzündeki yorgunluğu silmek için buzlu sudan yardım alıyor. Yanaklarına renk gelmesini istediğinde yüzünü bir dakika boyunca buzlu suda bekletiyor. Bu işlem cildi sıkılaştırırken gözenek görüntüsünü de hafifletiyor.



Jennifer Aniston göz altı bakımını vazelinle yapıyor

Jennifer Aniston'ı pek makyaj yaparken görmezsiniz genelde kahverengi tonları gibi çıplak, doğal görünümlü renkleri tercih eder.Aktrisin güzel cildi için harika bir güzellik sırrı var: Kırışıklıkları ve ince çizgileri uzak tutmak için her gece gözlerinin altında vazelin kullanıyor.



Lady Gaga yüzünü bantlıyor

Ünlü şarkıcı yüzünün şeklini değiştirebilmek için sık sık bantlara başvuruyor. Özellikle peruk taktığı günlerde yüzünü bantlamaya özen gösteriyor. Bu sayede çok daha sıkı bir görünüm elde ediyor.



Cindy Crawford cilt bakım spreyini kendi yapıyor

Cindy Crawford, Kleopatra'dan ilham alıp ve kendini sütlü yüz bakımı ile tedavi ediyor. Tarif basit: Eşit miktarda maden suyu ve sütü karıştırıyor, karışımı bir sprey şişesine aktarıyor ve temizlik sonrası yüzüne püskürtüyor.





Julianne Hough dişlerini zerdeçalla beyazlatıyor

Hollywood'un en parlak gülümsemelerinden birine sahip olan Hough, bu beyazlığı zerdeçala borçlu. Düzenli olarak zerdeçal uygulayarak bu beyazlığı koruyor.



Salma Hayek yüzünü yıkamıyor

Birçoğumuz güne yüzümüzü yıkayarak başlasak da Salma Hayek için bu durum geçerli değil! Güzel oyuncu, gece boyunca oluşan doğal yağların cildini yenileyebilmesi için sabah saatlerinde yüzünü yıkamaktan kaçınıyor





Chloe Grace Moretz yüzünü zeytinyağıyla yıkıyor

Ergenliğinde kistik sivilcelerle mücadele eden oyuncu, yüzünü zeytinyağı ile yıkamayı tercih ediyor. Bu sayede cildinin lekelerden arındığını düşünüyor.



Margot Robbie dudaklarını pişik kremi ile nemlendiriyor

Ünlü oyuncu, dudak balmlarının pek de işe yaramadığını düşünüyor. Bunun yerine bebekler için üretilen pişik kremlelerine başvuruyor. Bu kremlerin dudaklarını nemlendirdiğini ve yatıştırdığını düşünüyor.



Kendall Jenner yüzüne dokunmuyor

Kendall Jenner bir röportajında öğrendiği en büyük kurallardan birinin "asla yüzüne dokunma" olduğun söyleyerek sivilcelerden yüzüne dokunmayarak korunduğunu belirtti.



Emma Stone mucizevi yağı üzüm çekirdeği

"La La Land"ın popüler aktristi müthiş ama çok hassas bir cildi var. Güzel oyuncu cildini temiz tutan tek sırrı açıkladı, üzüm çekirdeği yağı! Emma, herhangi bir nemlendirici kullanmak yerine yüzünü nemlendirmek için üzüm çekirdeği yağı kullanıyor. Bu yağ, cildinizin sevdiği E vitamini, antioksidanlar ve linoleik asit açısından zengin.



Cameron Diaz sivilce çözümü göz damlası

Sevilen aktrist Cameron Diaz, yüzündeki sivilceler için ilk olarak enfeksiyonu önleyecek bir krem kullanıyor. Ardından göz damlası damlatarak kızarıkları ve ş

işlikleri önlüyor.



Cardi B yüzünü tıraş ediyor

Dünyaca ünlü şarkıcı cildini makyaja hazırlamak için tıraşlamayı tercih ediyor. Dermaplaning sayesinde ölü derilere veda ederken şeftali tüylerinden de kurtulmuş oluyor.