Asırlar süren bir umut yolculuğu

Yıllardır makine mühendisi ve dış ticaret firmasında ürün müdürü olarak görev yapan Selahattin Köksal, Nemesis kitap tarafından yayınlanan ilk kitabı Taht'ı okurların beğenisine sundu. Köksal, kitabın D&R'da, seçkin kitabevlerinde ve online olarak satışa sunulduğunu söyledi.

SEVGİ ZAMANDAN GÜÇLÜ

Kitabında senelere yayılan bir umut yolculuğu olduğunu ifade eden Köksal, kitabının içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: "Kitabım yalnızca bilimkurgu severler için değil herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir tarza sahip. 1970'te Amerika'ya yolculuk yapan bir adamın kendisinden sonraki nesiller üzerindeki etkisi, torununun 2013 yılında yaşadığı hastalık ve babanın çaresizlik duygusu, savaşın olumsuz etkileri gibi birçok olumlu-olumsuz duyguyu içten bir şekilde okurlarıma yaşatmayı istedim.

Öte yandan kitabın fütüristik bir tarafı da var. Kitapta 3230'lu yıllarda yaşanan ayrı bir hikaye de yer alıyor. Baştan alakasız gibi görünse de bu iki hikaye zaman içinde birleşiyor. Geçmiş ve gelecek arasında umudun ve sevginin zamandan güçlü olduğunu bize anlatıyor. En karanlık anlarda umut ve sevginin gücünün insanları nasıl ayakta tutabildiğine şahit oluyoruz. İnsanların aslında geçmişte de gelecekte de benzer duygulara sahip olduğunu ve umudu asla kaybetmemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz"

NFT KOLEKSİYONU VAR

Taht'ın dünyada ilk kendi NFT koleksiyonu olan kitap olduğunu kaydeden Selahattin Köksal, şunları söyledi: "Kitapta yer alan karakterlerin illüstrasyonlarını NFT olarak satışa sunduk. Karakterlerin farklı alternatiflerinin de bulunduğu bu NFT'ler ile görsel anlamda da bir imaj yaratmaya hem de okuyucuyla eser arasında bir bağ kurmaya çalıştım. Ayrıca NFT'yi alanlarla dijital imza günleri ve söyleşilerle buluşmayı da istiyorum. Yazmak benim için bir tutku; şu anda ikinci kitabımın hazırlıkları devam ediyor. Farklı eserlerimle okuyucularımla buluşmanın heyecanı içerisindeyim."