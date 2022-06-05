Bu yaz tırnaklar rengarenk olacak

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz trendleri ile hayatımızı renklendirmeye başladık. Tatil planları yapılmaya başlamışken bakımlı ve güzel görünen eller için harika yeni desenler ve modellerle yaza hazırlanıyoruz. Tırnak süsleme sanatı olarak bilinen nail art, neredeyse her kadının güzellik rutinleri arasına girdi. Rengarenk ve güzel görünen eller için desenli protez tırnaklar oldukça popüler oldu.

ÇOK UZUN KÜT TIRNAKLAR DEMODE

Bilinen birkaç standart stil dışında, son dönemde oldukça fazla tırnak şekli ortaya çıktı. Örneğin sıkça tercih edilen küt ve oval tırnak son zamanlarda yerini badem ve balerin adı verdiğimiz tırnak şekillerine bıraktı. Çok uzun ve küt tırnaklar, naturelliğin ön planda olduğu şu dönemde demode diyebileceğimiz stil grubuna girebilir.

FEMİNEN VE MASKÜLEN TARZLAR ÖN PLANDA

NASIL ki moda sektöründe 80'ler 90'lar tarzı geri geliyorsa, tırnaklarda da aşırıya kaçılmamış, daha feminen ve aynı zamanda maskülen diyebileceğimiz, sade fakat oldukça temiz ve şık duran, doğal görünümü bozmayan renk, boyut ve şekiller tercih ediliyor.

YAZIN GÖZDESİ NEON RENKLER

ASLINDA her yaz olduğu gibi bu yaz da yine neon renkler revaçta olacak. Aynı zamanda soft pudra tonlarını sık sık göreceğiz. 2022 ilkbahar yaz renklerinden kahvemsi ve saks mavisi gibi renkleri, kıyafetlerde olduğu gibi tırnaklarda da sıkça göreceğiz. Son olarak bronz tenlerin vazgeçilmezi kireç beyazı, kırık beyaz gibi beyazın her tonunu iliklerimize kadar hissedeceğiz.

TIRNAKLARIN GÜÇLÜ OLMASI GEREKMEZ

BİRBİRİNDEN güzel desenlerle süslenmiş rengarenk tırnaklara kavuşmak için uzun ve güçlü tırnaklarınızın olmasına gerek yok. Kolayca uygulanan protez tırnak uygulaması, uzun süre kalıcı ve güçlü tırnaklara sahip olmanızı sağlıyor. Tasarımcıların birbirinden güzel desenleriyle süslenen tırnakların uygulama süresi değişiklik gösterebiliyor.

KONSEPTE GÖRE MODEL

DESENLERDE en çok konsept temalar ön planda. Örneğin; Sevgililer Günü haftasına girildiğinde tırnaklarda bolca kalpli çizimler, ilkbahar yaklaştıkça çiçekler ve yapraklar gibi desenler görürüz. Çizimler tıpkı standart kalıcı oje uygulamasındaki gibi, siz çıkartmak isteyene kadar şeklini ve parlaklığını koruyor.

Tırnak sanatı konusunda uzmanlaşmış güzellik stüdyosu sahibi Suna Yurdakul, son zamanlarda çok tercih edilen nail art ile tırnakların daha bakımlı, çekici ve estetik göründüğünü vurguladı. Yurdakul, tırnakların üzerine desen çizilmesi uygulaması olan nail art ile şunları söyledi: "Bu uygulamalarda sınırlı desen seçeneği yoktur. Kişiler kendi özel tasarımlarıyla tırnaklarını süsleyebilir. Hayallerinizi süsleyen tırnaklara kavuşabilirsiniz. İstenen her rengin kullanıldığı nail art sadece ülkemizde değil dünya genelinde çok ilgi görüyor. Uygulama sırasında çeşitli kalemler, fırçalar kullanılır. Tasarımlar kişinin tercihine ve beğenisine göre çeşitlendirilir. Çiçek, geometrik desen, nokta ve daha pek çok desen tırnaklara aktarılabilir." Hijyenik ve steril güzellik merkezlerinde, uzmanlar tarafından uygulanması gerektiğini belirten Suna Yurdakul 2022 yaz tırnak modası hakkında bilgi verdi.