Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyun

GÜNEŞİN vücut için yaşamsal öneme sahip D vitamininin en önemli kaynağı olduğunu dile getiren Selçuk, "Yaz, kış, açık alan, kapalı alan ayrımı olmaksızın her mevsimde cildimizi korumak için güneş kremi kullanımı disiplinini günlük rutine eklemek zorundayız. Korunmasız bir cilde güneş ışınları ciddi zararlar vermektedir. Cildin yaşlanma periyodunu hızlandırması, leke oluşumu ve mevcut lekelerin artması, ince kırışıklıkların derinleşmesi, cildin nem seviyesinin düşmesi en hafif örnekleri sayılabilir. Bunların dışında en önemli sebep ise cilt kanserine zemin hazırlaması olduğundan güneşten korunmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

KREM SEÇERKEN DİKKAT!

CİLT bakımı ürünlerinin cilt ile direkt temasa geçtiğinden içeriğine dikkat ederek kullanılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Güneş ürünlerini seçerken markanın uzmanlığına önem vermeli ve içeriği incelenmeden hiçbir güneş ürünü satın alınmamalıdır. Son yıllarda dermokozmetik alanda birçok gelişmeler sağlanmakta, cilt tipine ve sorunlarına özel güneş ürünleri geliştirilmektedir. Mineral içerikli, doğal içerikli güneş ürünleri gibi birçok alternatif içerisinden cildinize uygun seçim yapılabilir. Yeterli ve iyi bir güneş kremi seçimi için, cilt tipimize uygun karar verilmeli."

İKİ SAATTE BİR TAZELEYİN

YAĞLI cilde sahip kişilerin su bazlı ve akışkan formda su bazlı güneş ürünlerini kullanabileceğini kaydeden Nazife Selçuk, "Hassas ve kuru cildi olanlar ise daha yoğun krem kıvamındaki güneş ürünlerini kullanmalı. SPF yani, "sun protection factor" kelimesinin Türkçe karşılığı güneş koruma faktörüdür. Doğru bir güneş kremi seçimi için SPF'sinin 15-30 aralığında olması önerilir. Satın alacağınız güneş ürünlerinin suya dayanıklılığı önemlidir. Güneşe karşı etkili koruma için özellikle denize girildiğinde etkisini kaybetmemesi gerekir. Güneşin zararlı ışınlarından cildi korumak için güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş kremi kullanılmalıdır. Dışarıda kalma süresine göre iki-üç saatte bir tazelenmelidir" ifadelerini kullandı.