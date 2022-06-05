Sanatçı anne kızdan ‘Doğa ve Kadın’ sergisi

İzmirli ressamlar Şenay Karasu ve Havva Karasu'nun ilk duo resim sergisi 'Doğa ve Kadın' sanatseverlerin ilgisini gördü.

Serginin açılışına Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Başbay, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Öner Uslu ile çok sayıda davetli katıldı.

GELİRİ ÖĞRENCİLERE GİDECEK

Hipodrom Kafe Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan Havva Karasu, "Aynı zamanda mimar olan kızımla birlikte açtığımız ilk duo sergi. Geçmişte Türkiye ve yurt dışında da sergilere katıldık. Doğanın güzelliğine dikkat çekerken kadına olan şiddet hakkında farkındalık oluşturmak istedik. Bu nedenle doğayı renkli, kadınları ise siyah beyaz olarak tuvale aktardık. Sergimizin açılışına katılım gösteren tüm konuklarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. Mimar ve Ressam Şenay Karasu, sergiden elde edilecek gelirin Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine bağışlanacağını belirtti.