Yalı Gayrimenkul Güzelbahçe’de

İzmirlileri "güvenilir" yatırım danışmanlığı anlayışıyla tanıştıran Yalı Gayrimenkul, iki yıl önce Karşıyaka Yalı'da başlayan yolculuğuna Güzelbahçe Yalı'daki ikinci şubesi ile devam edecek.

Açılış kurdelesini Müjde Uygur ile birlikte Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Başkan Yardımcısı Mustafa Günay, İlçe Emniyet Müdürü Hatice Akkaş, Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan birlikte kesti.

DEĞERLİ BİR BÖLGE

Güzelbahçe'de ikinci şubesini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yatırım Danışmanı Müjde Uygur "Yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir yanından Urla, Güzelbahçe, Yelki ve Seferihisar'a yoğun ilgi var. Ancak yatırımcılar sektörde ağırlığı olan, güvenebilecekleri yatırım danışmanlarını arıyor. Biz burada bu açığı doldurmaya geldik" dedi.

Starkey Yönetim Kurulu Başkanı Halil Altunsu ise bölgenin çok değerli olduğunu belirterek "Burada mimari olarak yatık bir düzen var. Eğitim ve kültürel olarak diğer ilçelere nazaran daha farklı. Bu güzelliği yansıtmaya, renk katmaya geldik. İyi işler yapacağız" diye konuştu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de Güzelbahçe'nin yatırımcılar için Türkiye'nin yıldızı haline geldiğini söyledi. İnce, gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarının Güzelbahçe'ye çıkarma yaptığını belirtti.