128 Bond arabasını 14 yılda topladı

Balıkesir'de Küçük Sanayi Sitesi'nde işyeri bulunan Murat Çelen 14 yıldır devam ettiği model araba koleksiyonunda 1000'in üzerinde arabaya ulaştı. Koleksiyon içinde 007 James Bond filmlerinde kullanılan arabalar için ayrı bir bölüm açan Murat Çelen tüm arabaları toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'de ilk defa koleksiyon anlamında James Bond filmlerinde kullanılan 128 ayrı arabanın modelini topladığını ifade eden Murat Çelen 1962 yılında çevrilen "Dr. No" ile başlayan serüveni sondan bir önceki film olan "Spectre" ile tamamladığını kaydetti.

Çelen en son çevrilen 007 James Bond filmi olan "No Time To Die" filminde kullanılan araçların modellerinin de piyasaya çıkması halinde koleksiyonuna dahil edeceğini belirtti. Aralarında oldukça nadir olan araba modellerinin de koleksiyonda bulunduğunu ifade eden Murat Çelen bu güne kadar koleksiyonuna 100 bin TL'nin üzerinde para harcadığına kaydetti.

TÜRKİYE'DE TEK

Model araba koleksiyonuna 14 yıl önce başladığını belirten Murat Çelen, "007 James Bond filmlerinde günümüze kadar 128 araba modelinin kullanıldığı bilgisine internetten eriştim. Bu koleksiyonun benim için ayrı bir yeri var. Ben James Bond filmlerini çok seviyorum. Bu filmlerle beraber arabaların günümüze kadar olan gelişimini gösteriyor" dedi. Koleksiyonun Türkiye'de tek olduğunu söyleyen Çelen sözlerine şöyle devam etti:

OYUNCAK DEĞİL MODEL

Ankara'da benim gibi koleksiyoncu bir arkadaşımız var, onda filmlerde yer alan arabalardan 120 tanesinin olduğunu duydum. Bu koleksiyona gözüm gibi bakıyorum. Kolay bulamıyoruz. En son gelen "Rusya'dan Sevgilerle" filminde kullanılan kamyona Avrupa'da yaşayan bir arkadaşımız sayesinde ulaştık" ifadelerini kullandı. Model araba ile oyuncak arabanın birbirinden farklı olduğunu ifade eden Koleksiyoncu Murat Çelen, "Model arabayla oyuncak araba arasındaki en büyük fark ölçeklerdir. Bu ölçekler 1:43, 1:32, 1:24, 1:18 şeklinde gider. Oyuncak arabalarda ölçek yoktur. Ama model araba yapılırken detaya iniliyor. Aynasından tutun direksiyonuna kadar her türlü detay orijinaliyle aynı oluyor. Model arabalarda her ölçeğin kendine göre forumları ve grupları var. Ben de bu gruplara üyeyim. Bunlar sayesinde koleksiyon anlamında farklı gruplara yönelmeye başladım. Dünya itfaiye arabaları, dünya taksileri ve traktörlerini de biriktirmeye başladık. Böylelikle koleksiyon ağımız giderek genişledi ve şu anda 1000 arabaya kadar çıktı" diye konuştu.

100 BIN TL HARCADI

KOLEKSİYONCULUĞUN maddi boyutu hakkında da açıklamalarda bulunan Çelen, "Şu ana kadar yatırdığımız para 100 bin TL'yi geçti. Ama bunlara bakmak ve bunları görmek, onlarla ilgilenmek beni mutlu ediyor" diye konuştu.

ELİF ÇELİK