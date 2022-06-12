Çamlaraltı Koleji’nin konuğu İlknur Güntürkün Kalıpçı

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği'nin (TAGKGB) kuruluşunun 25'inci yılı çerçevesinde, yüzlerce çocuğun yaşamına dokunan "Çocukluk Ne Güzel Şey!" projesi çocukların geleceğine sahip çıkıyor. Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın çocuklar için yazdığı bir kitaptan ve onun adından esinlenerek başlayan projenin okul ziyaretleri ve söyleşilerinin ilk adımı İzmir Özel Çamlaraltı Koleji'nde başladı.

KİTAPLARINI İMZALADI

2013 yılında Çamlaraltı Koleji'nin gelenekselleşen Kentimizde Cumhuriyet'e Sahip Çıkanlar Ödülü'nü de almış olan İlknur Güntürkün Kalıpçı, Çamlaraltı Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Kalıpçı, Atatürk'ten çocuk ve çocukluğa dair anılarla keyifli bir söyleşi gerçekleştirerek projeye destek olacak kitaplarını da imzaladı. Proje hakkında bilgi veren Kalıpçı, daha iyi bir gelecek için çocukların hayatlarında fark yaratmayı, hayallerine ortak olmayı ve yaratıcılıklarını artırmayı hedefleyerek, eşit eğitim hakkına sahip olamayan çocuklar için de etkinlikler düzenlendiğini söyledi.