Doğadan gelen Hint güzelliği

AİSHWARYA RAİ BACHCHAN- ZERDEÇAL

1994 Dünya Güzeli Aishwarya Rai Bachchan, 47 yaşında olmasına rağmen oldukça genç görünüyor. Güzelliğinin sırrı ise nohut unu, süt kreması ve bir tutam zerdeçal kullanarak hazırladığı macun kıvamındaki maske!. Yaşlanma karşıtı bakım istiyorsanız zerdeçala mutlaka bir şans vermelisiniz.

PADMA LAKSHMİ- BAL

50 yaşında olan Padma Lakshmi, kusursuz bir cilt için bal öneriyor. Ünlü model, göz çevresi hariç boyun bölgesine dek bal uyguluyor. Daha sonra hafifçe masaj yapıyor ve duruluyor. Özellikle akneli ciltler için harika bir yöntem!

PRİYANKA CHOPRA JONAS- YOGURT

2000 Dünya Güzeli Priyanka Chopra Jonas, 39 yaşında olmasına rağmen kusursuz bir cilde sahip. Bir fincan kepekli unu bir tutam zerdeçal, birkaç damla limon suyu, gül suyu ve tam yağlı yoğurtla karıştırıyor; ardından yüzüne uygulayarak kurumasını bekliyor. Eğer sıkı ve parlak bir cilt istiyorsanız bu formülü mutlaka denemelisiniz.

FREİDA PİNTO-HİNDİSTAN CEVİZİ YAGI

Freida Pinto, 36 yaşında olmasına rağmen 23 yaşında gibi duruyor. Canlı ve sağlıklı bir cilt için nemlendirmenin çok önemli olduğunu söyleyen başarılı aktrist, cildini nemlendirmek için antibakteriyel özelliğe sahip Hindistan cevizi yağı kullanıyor.

MALAİKA ARORA- KAHVE

Bir diğer Hint güzel de fit vücuduyla herkesi büyüleyen 47 yaşındaki Malaika Arora. Güzelliğini düzenli bir yoga pratiğine bağlayan Arora, kahve telvesini esmer şeker ve Hindistan cevizi yağıyla karıştırarak vücuduna uyguluyor. Bu sayede selülit görünümüne de veda ediyor!

ANUSHKA SHARMA- MUZ

P arlayan cildiyle tanınan Anushka Sharma, 33 yaşında. Böylesine sağlıklı ve canlı bir cilt için sırrı ise muz! Muzu ezerek vücuduna uygulayan Sharma, kısa bir masajın ardından duş alarak vücudunu duruluyor.

LARA DUTTA- ALOE VERA

2000 Kainat Güzeli Lara Dutta, 43 yaşında. Güzelliğini ise aloe vera bitkisine borçlu. Günlük D vitaminini almaya özen gösteren Dutta, aloe vera jelini hem yüzüne hem de vücuduna uyguluyor.

KAREENA KAPOOR KHAN- SANDAL AGACI TOZU

Ünlü bir aktrist olan Kareena Kapoor Khan, düzenli olarak yoga yapıyor. Ek olarak tercihini ev yapımı, doğal cilt bakım ürünlerinden yana kullanıyor. Pigmentasyon problemi için birebir olan sandal ağacı ise favori malzemelerinden biri. Sandal ağıcı tozunu iki damla E vitamini ve bir tutam zerdeçalla karıştırıyor, ardından bu karışımı yüzüne uyguluyor.

ALİA BHATT- KİL

Henüz 28 yaşında olan Alia Bhatt, Hint film endüstrisinin en yeni yıldızlarından biri. Cilt bakımına özen gösteren yıldız, Multan çamuru olarak da bilinen bir kil kullanıyor. Mineral açısından zengin olan bu kil, cildi temizlerken bir yandan da derinlemesine nemlendiriyor.