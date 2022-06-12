GHO’dan Kuşadası’nda broker kampı

Türk modeli danışmanlık sistemini geliştiren Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) yöneticileri ve danışmanları, Kuşadası Batıhan Otel'de gerçekleştirilen broker kampında buluştu. GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır, iki gün süren kampta Türkiye'nin farklı şehirlerinden brokerların bir araya gelerek tanışma ve kaynaşma fırsatı bulduklarını belirtti. Çalgır, etkinlik kapsamında eğitmen Nadir Kırlıkovalı'nın da sektöre ilişkin güncel bilgileri paylaştığını dile getirdi.

'İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Çalgır, "Pandemi nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz toplantılarımıza devam ediyoruz. Brokerlar kampında ofis sahiplerinin arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi yeni ofislerin tanıtılmasını ve iletişimin artırılmasını hedefledik. Ayrıca güçlü bir network oluşturup portföy ve bilgi paylaşımıyla satışların da hız kazanmasını sağlıyoruz. Eğitmenimiz Nadir Kırlıkovalı da GHO ofislerine başlangıç, gelişim ve satış sonrası eğitimlerini veriyor. Burada sıradışı satışlar konulu bir eğitim toplantısı da gerçekleştirdik. Bilgilerin güncel tutulmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantıda ofisler arası satışları artırmak için proje sunumları da gerçekleştirdiklerini kaydeden Hasan Can Çalgır, "GHO bünyesinde kurulan Taş Ev Türkiye markamızın yanında Didim, Akbük ve İzmir'deki projelere ilişkin sunumlarla da ofis sahiplerini bilgilendirdik" diye konuştu.