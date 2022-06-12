Mantığımızla hareket ediyoruz

KOÇ: Kosullar degisecek

Yenilikler ilginizi çekiyor. Karşı cins üzerinde dikkat çekici bir performans sergiliyorsunuz. Koşullar yön değiştirecek. Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler yapabilirsiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz.



BOĞA: Maddi fırsatlar karsınızda

İşinizi aceleye getirmekten hoşlanmıyorsunuz. Maddi ve ilişkiler konusunda kaçırdığınız konular yeniden karşınıza çıkacak. Kariyeriniz ve toplumsal başarınıza güç veriyor. Fikir çatışmalarından uzak kalmayı başarmalı ve bulunduğunuz ortamlarda düzgün gitmeyen durumlar konusunda taviz vermemelisiniz.



İKİZLER: Sınavlardan geçiyorsunuz

Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, gereken hamleleri yapmalısınız. İlginç fikirleriniz prim yapacak. Yakın çevrenizle yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz. Aşkla ilgili konuları ertelemenizde yarar var. Duygularınızda geçmişten kaynaklanan bir karmaşa yaşayabilirsiniz.



YENGEÇ: Yalnızlıgınızı seviyorsunuz

Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi öğrenmelisiniz. Aşırı görev düşkünlüğü ile üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Ama tüm bunlar yaşam enerjinizin giderek azalması ve yorgunluk demektir.



ASLAN: Geçmisi özlüyorsunuz

Dengelerinizi korumak zorunda olduğunuzun farkında olarak, yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Güçlü enerjinizi kullanma potansiyele sahip olmanıza karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün.



BAŞAK: Ödün vermiyorsunuz

Güçlü gruplar içinde olma arzusu ile, arkadaşlarınızla bütünleşmeyi sağlayacak işler peşindesiniz. İletişim konusunda yeteneklisiniz. Sosyal ilişkilerinizde çevrenizi yargılamadan karar vermemeli ve düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisiniz. Başkalarının değil, sizin isteğiniz önemli.



TERAZİ: Cazibeniz artıyor

Konuşmalarınız sevimli ve herkesi büyüleyerek kendinize bağlıyorsunuz. İş başarılarınız gündeme gelecek, kişisel ilişkilerinizden kopmayacaksınız fakat çok fazla yoğunluk yaşamayacaksınız. Engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Kendinizi çok daha enerjik ve cesaretli hissedeceksiniz.



AKREP: Ani kararlar vermeyin

Başkalarının düşünceleri sizi ilgilendirmeyecek. İş birliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde, mevcut potansiyelinizi kullanarak etkinlik sağlayacaksınız. Bu ilişkiler çerçevesinde gereğinden fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Ani kararlar vermeyin.



YAY: Temponuz hızlanıyor

Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz. Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı gelişen olayları seviyorsunuz. Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde olacaksınız. Ani gelişen olaylar karşısında tepkinizi koyacaksınız.



OĞLAK: Basarı isteginiz artıyor

Kariyerli ve kaliteli ilişkiler sizi bekliyor. Başarı isteği içinde olacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Bazı iş gecikmeleri olabilir. Bazı dostlarınızın size iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz.



KOVA: Duygularınızı denetliyorsunuz

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı gözden geçirmelisiniz. Mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi çabuk soyutlayacaksınız. Etkin ve cazibeli bir konuşma yapınız var. Sosyal ilişiklerinizle iş yaşantınızı aynı düzeyde tutmayı başaracaksınız.



BALIK: Iliskilerinizde mesafelisiniz

Mesleki anlamda oldukça iddialısınız. İş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Enerjiniz çok yüksek. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz.