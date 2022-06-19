Balıkesir’e İda-Madra Jeoparkı Müzesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB), en önemli projelerinden olan UNESCO İda-Madra Jeoparkı Projesi ile şehrin değer kazanması için düğmeye bastı. BBB tarafından 1 yıl önce tahsis alınan Edremit'in Güre Mahallesi'ndeki tarihi ve tescilli Güre İlkokulu binası, harabe halinden kurtuldu. Binayı aslına uygun şekilde restore eden belediye, UNESCO İda-Madra Jeoparkı Projesi'nin müzesi ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Uzun yıllar harabe olarak kalan ve kısmen yıkılan bina, konumu itibariyle Körfezi kuşbakışı görüyor. Bahçesinde asırlık çınarları bulunan binanın arkasında ise Kazdağları bulunuyor. Müzede, jeolojik çağdan kalma değerli taş ve madenlerden oluşan koleksiyonlar yer alacak ve Balıkesir'in jeolojik yapısı anlatılacak.





ŞEHRİN KİMLİĞİNE UYGUN

Dağ, deniz ve termal turizm hizmetleriyle ülkenin önemli turizm merkezleri arasında olan Edremit Körfezi'nde, yerli ve yabancı turistleri kendine çekecek olan müze, açılmak için gün sayıyor. Hızlıca röleve ve restütisyon projeleri çizilen bina, yetkili kurullarda onaylatıldıktan sonra ihale ve kontrol süreçlerini yaşadı. Önümüzdeki günlerde yurtdışından bir heyet denetimler yapacak ve UNESCO İda- Madra Jeoparkı Müzesi kullanım onayı alacak.





● SERHAT ŞENKÖKCÜ