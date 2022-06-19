Ersinshow: Her koşulda coştururum!

23 senedir Ersinshow adıyla Türkiye'nin pek çok şehrindeki festival, bahar şenlikleri, bayi geceleri ve konser öncesi programlarında sahne alan İzmirli sunucu Ersin Otazca, hareketli kişiliğiyle gittiği yerlere de enerji ve coşkuyu yanında götürüyor. Dur durak bilmeyen yapısıyla onbinlerce kişinin bulunduğu organizasyonlarda boy gösteren deneyimli şovmen sunucu, bu yaz döneminin daha yorucu geçeceğini söyledi. 1999'da Bodrum Halikarnas'ta dansçı olarak sahnelere çıkmaya başlayan ve uzun yıllar dans ettikten sonra şovmenlik yönünü de geliştirip gösterilerini renklendiren Otazca, "Mikrofon ve elektrik olduğu sürece sorun yok. Her yerde her koşulda insanları coşturmayı, morali bozuk olanları dans ettirmeyi başarırım" şeklinde konuştu.

OKUL YERİNE SAHNE

Eşi Burcu Otazca ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olan ancak öğretmenlik yerine dans ve gösteri dünyasını tercih eden başarılı şovmen, "Bizim prensibimiz, çalıştığımız firma ya da belediyeyi, onlarla tekrar çalışabilecek şekilde memnun edebilmek. Eşim her sahnemde bana destek oluyor. DJ kabininde parçaları seçerken aynı zamanda sosyal medya çekimlerimi yapıyor. Havalar ısındığı zaman ömrümüz yollarda geçiyor ve neredeyse her günümüz dolu. Sadece oğlum Ersin Uzay'ın mezuniyeti için geçenlerde iş almadım ve ailemle birlikte vakit geçirebildim" dedi.



● ERCAN AKGÜN