Nişanlısını kıramadı tövbesini bozdu

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, nişanlısı Merve Sakallı ile birlikte Alaçatı'da butik otel açtı. Turizm cenneti Alaçatı'nın merkezinde yer alan Monreve Otel'in açılış kokteyline, iş ve cemiyet hayatından davetliler katıldı. Fransızca'da "Benim Hayalim" anlamına gelen dört farklı konseptte 16 odası bulunan Monreve, sanat odaklı dekorasyonuyla beğeni topladı. Turizm sektörüne tövbeli olduğunu ancak nişanlısını kıramadığını dile getiren Arkas, "Sakin bir noktada olmasını istiyorduk. 3 ay tadilat aşaması sürdü. Otelin ismini ben buldum. Umarım konaklayan misafirlerimiz memnun kalırlar" şeklinde konuştu. Yaz-kış hizmet verecek olan otelin restoran bölümüyle Ege ve Akdeniz mutfağının seçkin lezzetlerini misafirlerine sunacağını belirten Merve Sakallı ise "İşletmemizin en önemli özelliklerinden biri de otel misafirlerine sunulan yedi yıldızlı konsiyerj hizmeti olması. Yakın çevre için günlük kültürel ve gastronomik turlardan özel tenis ya da yelken eğitimine, plaj rezervasyonundan havaalanı transferine kadar her ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı" dedi. Konuklar gecenin devamında Arkas Trio konseriyle ağırlandı.

Ayşe Ünlütürk, Nesligül Sertdemir



İlven Akyol, Ertan Uyanık





Cevat-Merve-Meral-Gülşen Sakallı

ERCAN AKGÜN