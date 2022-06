Sahne sahne Kore turu

Sİnema ve dizi endüstrisinde sarsılmaz bir başarı elde eden Güney Kore yapımları; izleyicisini içine çeken sürükleyici hikayeleri, iddialı karakterleri, iyi oyunculukları ve yüksek prodüksiyon değerleriyle ülkeye turizm anlamında ilgiyi de artırıyor. İşte Kore dizi ve sinemasını yakından takip edenlerin Güney Kore'de yaşayabilecekleri benzersiz deneyimler...

GELENEKSELLİĞİN ADI HANBOK

Kore film ve dizilerine görsel bir renk katan geleneksel kıyafet Hanbok, birçok dizi ve sinema oyuncusu ile K-Pop idolünün de en sevdiği parçalar arasında yer alıyor. Hanboknam Gyeongbokgung'un Seul'de Gyeongbokgung Sarayı ile Cheongwadae ve Bukchon Hanok Köyü'ne bakan noktadaki mağazasında dizilerde görmeye alışık olduğumuz King, Eoudong, Satto ve Seonbi gibi eşsiz hanboklara ek olarak, gats ve saç tokası gibi çeşitli aksesuarlar da bulunuyor.

SQUİD GAMES OYUNLARI

' 70 ve 80'lere Dönüş' sloganıyla bir retro müzesi olarak ziyaretçilerine ağırlayan Youth Memories of Retro Museum'da; 1970'lerden kalma okul kıyafetlerini deneyimleyebilir ve Squid Games'den aşina olduğumuz takjichigi ve dalgona oyunu gibi oyunları oynayabilirsiniz. Jeonju Hanok Köyü'nde yer alan Marudal ise geleneksel oyunlara ayrılmış bir alan.

GECELER DE BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİKTE

Şehirlerin gece manzaraları, film ve dizilerde izleyiciyi en çok etkileyen sahneler arasında yer alıyor. Fight for My Way dizisinin çekildiği Hocheon Kültür Platformu'nun çatı katı, hem Busan Limanı ve Sanbok Yolu'nun manzarasını bir bakışta görebileceğiniz hem de bir 'yıldız okyanusu' gibi parıldayan Busan'ın gece manzarasının tadını çıkarabileceğiniz eşsiz bir yer.

KORE DİZİLERİNDEKİ ÜRÜNLERİN SATILDIĞI PAZAR

KORE film ve dizilerinin unutulmaz bazı sahnelerinin de çekildiği pazarlar, aynı zamanda o hep 'alabilsem' dediğiniz ürünleri de bir arada bulabileceğiniz yerlerden. Kore'deki en bilinen pazar olan ve aradığınız her şeyi bir arada bulabileceğiniz Busan Gukje Pazarı ve Busan Kkangtong Pazarı, Ode to My Father filminin de çekiminin yapıldığı yerlerden. Filmin ana sahnesinin olduğu çiçekçi dükkanı ise, artık film afişlerinin de sergilendiği bir kafe.

JOSEON HANEDANLIĞI'NA YOLCULUK

Dizi ve filmlerin klasiği olan zaman yolculuğu deneyimini, favori dizinizde gördüğünüz bir sahne gibi yaşamaya ne dersiniz? The King's Affection, Kingdom, Royal Secret Inspector Joy, The King of Tears, Lee Bangwo ve Hotel Del Luna gibi dizilerin çekildiği Mungyeongsaejae Açık Set'i, muhteşem manzarası, kale duvarları ve kapılarıyla Joseon Hanedanlığı dönemine bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Çay töreni, taht deneyimi ile Gonjang ve Juri gibi ceza deneyimleri ise, bu benzersiz turu daha da gerçekçi kılıyor.

HAEDONG YONGGUNGSA TAPINAĞI

Dünyada milyonların soluksuz izlediği My Name dizisinin 4. bölümü; Busan'da 14 yy.'dan kalan, deniz kenarında bir kayanın üzerinde yer alan ve harika manzarasıyla dikkat çeken Haedong Yonggungsa Tapınağı'nda geçer. Bölümde Choi Mu-jin'in (Park Hee-soon), ölü çete üyeleri için ayinler düzenlemek üzere ziyaret ettiği bu tapınak, ziyaretçilerin en güzel dilekleri diledikleri bir cazibe noktasına dönüşmüş durumda.





GÖKYÜZÜ KÖPRÜSÜ'NDE BİR AŞK KARESİ

Romantik aşk sahnelerini unutulmaz yapan, diyaloglar kadar o sahnelerin çekildiği mekanlardır aslında. Crash Landing on You dizisinde, kahramanların ilk karşılaşmalarını konuştukları sahneye ev sahipliği yapan Pocheon Hantan Nehri Gökyüzü Köprüsü ise, farklı bir deneyim sunuyor. Köprünün ortasındaki skywalk'tan Hantangang Nehri'ne bakarak eşsiz bir heyecanı yaşarken; aynı zamanda kanyonun panoramik manzarası eşliğinde köprüde Lee Jeong-hyeok (Hyun Bin) ve Yoon Se-ri (Son Ye-jin) pozu verebilirsiniz.





SİNEMA SOKAĞI VE MERKEZİ

Busan Sinema Merkezi her yıl Ekim ayında, dünyanın her yerinden sinema severlerin akın ettiği 'Busan Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapan bir video kültür kompleksi olarak dikkat çekiyor. Merkezin salonlarında popüler ve bağımsız film gösterimlerinin yanı sıra, çeşitli sergiler ve yapımcılarla toplantılar gibi farklı etkinlikler de düzenleniyor. Ünlü filmlerin afiş ile heykellerinin sergilendiği, Ahn Seong-ki, Hwang Jung-min, Lee Byung-hun, Kim Hye-soo, Seol Kyung-gu gibi oyuncular ile Yönetmen Kang Je-gu ve Kim Cheong-gi'nin el izlerinin yer aldığı Haeundae Sinema Sokağı ise Busan'da sinema meraklılarının mutlaka görmesi gereken noktalardan bir diğeri.

GÜNEY KORE ATIŞTIRMALIKLARI

Güney Kore kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Kore atıştırmalıkları birçok dizi ve filmin de vazgeçilmez unusurlarından. Samjin Balık Kek Tarih Müzesi ise Jang Man-wol'un (IU) Hotel Del Luna dizisinde mukbang'da, yağmur altında sergilediği balık köftelerini yapıp tadabileceğiniz yer. Busan'ın en eski balık köftesi üreticisi Samjin Fish Cake'in işlettiği mekanda, doğru yoğurma ve bıçak tutma hakkında alacağınız kısa bir dersten sonra, kalıplı balık köftelerinden, kendi özel şekilli balık keklerinize, pizzalı balık köfteleri ve ızgara balık köftelerine kadar birçok farklı balık köftesi çeşidini de deneyimleyebilirsiniz.