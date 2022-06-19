Yatırımlar kar getiriyor

KOÇ

Çevrenize güvenmelisiniz

Bu hafta aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştireceksiniz.

Çevrenizdeki dostlarınızla kuracağınız güçlü bağlar ileri vadede size artı getirecektir.



BOĞA

Hatalara dikkat edin

İlişiklerinize derin bir duygusallık hakim. Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar.

Yaşadığınız çelişikleri, karşı tarafa da yaşattığınız zaman iş çığırından çıkıyor.

Hem cinsleriniz tarafından kıskançlıkla izleneceğiniz için, bazılarına karşı dikkatli olmalısınız. Dostunuzu ve düşmanınızı iyi ayırt etmelisiniz.



İKİZLER

Çalışma hayatınız

verimli Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Sosyal aktiviteleri seviyor olsanız da kalabalıklar içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz.

Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir hafta.



YENGEÇ

Meraklı yönleriniz

atakta Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız.

Düşünceleriniz o kadar fazla derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor.

Fazla alıngan olduğunuz bir hafta yaşayacaksınız. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.

Hayal kırıklığı size göre değil.



ASLAN

Yaşama esnek bakmalısınız

Güvensizlik duygusu içinde olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Mars sizin gibi ateş bir burç olan Koç'ta ilerliyor.

Düşüncelerinizde derin bir kavrayış hakim.



BAŞAK

Çevrenizden yardım alacaksınız

Bazı olayları yeniden yapılandırmak isteseniz de, şimdilik beklemeyi yeğlemelisiniz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Plüton'un geri hareketi eski dostların ve aşkların gündem kazanacağını gösteriyor.

Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.



TERAZİ

Risklerden uzak durun

Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir dönem yaşayabilirsiniz.

Yolculuklar sizi mutlu ediyor.

Beklediğiniz haber için kolları sıvamalısınız. Duygusal konuların sizi fazlasıyla yoğunlaştığı bir haftanın içindesiniz.



AKREP

Eski duygular canlanıyor

Siz özel duyguların kişisiniz.

Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergiliyorsunuz.

Eski dostlarla kuracağınız iletişim sayesinde eski duyguların yeniden canlanacağını görmek sizi mutlu edecek.



YAY

Şartlarınızı gözden geçirin

Çekiciliğinizi ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için adeta çabalıyorsunuz. Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir hafta yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız.

Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz.



OĞLAK

İş gecikmeleriniz

olabilir Aktif ve hareketli bir performans sergilemenize rağmen, dikkatli olmalısınız. Karmaşa sorun getirebilir. Yine bu dönem, sürpriz aşklar gündeme gelecektir.

Birlikte iş yaptığınız kişilerle önce arkadaşlık daha sonra, aşka dönüşen beraberlikler gündeme gelecektir. Aynı frekansta olacağınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz.



KOVA

Çevrenizi tenkit etmeyin

Maddi ve manevi olarak iyi bir hafta geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Çevrede olup biten olaylara karşı, sezgi dolu tepkiler veriyorsunuz. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz.

Sınırlarınızı zorlamayı seviyorsunuz.



BALIK

Aile içi sorunlara dikkat

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız.

Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin.

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