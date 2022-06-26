Aylar süren hazırlıkla ilk gösteri heyecanı

Pandemi öncesi İzmir Karşıyaka şubesini açan Modern Artistik Dans Yöntemleri (Mady) Kursu, 3 yıl sonra ilk gösterilerini sundu. "Bir Orman Hikayesi" adlı yıl sonu gösterisini Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştiren kursun Karşıyaka Şube Yöneticileri Ümit ve Merih Yumlu çifti, "Bu bizim ilk resitalimiz. Çocuklar da bizler de çok heyecanlıyız çünkü bu özel gece için 3-4 aydır hazırlanıyoruz. Şimdi artık öğrendiklerini anne babalarının önünde sergileme zamanı. Bir çocuk kitabından yola çıkarak koreografiyi hazırladık. Ormanda kaybolan bir çocuğun diğer hayvanlarla olan iletişimi, korkuları, ailesini arayış süreci ve onlara kavuşmasını danslarla anlattı" dedi.

RENKLI SAHNE

Yumlu çifti seneye İzmir'den İstanbul'a birkaç şov götürmek istediklerini söyledi. Gecede görev alan 3.5 ile 14 yaş aralığındaki 80 öğrenci, 6 eğitmen eşliğinde muhteşem gösterilere imza attı. Sahne kostümleriyle de renkli görüntüler oluşturan çocuklar, salonda bulunan izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. 26 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve 17 senedir resital düzenleyen Mady Kursu'nun sahipleri Yusuf ve Mustafa Gül kardeşler, Bilecik, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'e de şube açmanın doğru bir karar olduğunu, İzmir'de bu alanda yetenekli pek çok çocuk ve gencin bulunduğunu dile getirdi. ■ ERCAN AKGÜN