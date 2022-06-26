Çocuğa güneş kremi seçmek özen istiyor

SPF 50 VEYA SPF 50+ FAKTÖRÜNE SAHİP OLMALI

SPF faktörü, cildi güneşten gelen UV ışınlarına karşı ne kadar süre koruduğunu gösteren önemli bir detay. Çocuklarda oluşabilecek hücresel hasarların önüne geçmek için SPF değerinin yüksek olduğu güneş kremlerinin tercih edilmesi gerekiyor.

VÜCUT İÇİN AYRI YÜZ İÇİN AYRI OLMALI

Güneş kremi ile ilgili yapılan en sık hata, farklı bölgeler için üretilen güneş kremlerinin tüm vücut için kullanılmasıdır. Öte yandan çocuklar için özel olarak üretilen ürünlerin tercih edilmesi, yetişkin ürünlerinin çocuklar üzerinde kullanılmaması da büyük önem taşıyor.

SUYA VE KUMA DAYANIKLI OLMALI

Çocuklar neredeyse bütün yaz tatilini suda ve kumda oynayarak geçiriyor. Bu noktada çocuklara sık sık güneş kremi sürülmesi gerekebiliyor. Bu durumu önlemek için suya ve kuma dayanıklı güneş kremlerinin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

YÜKSEK TOLERANSA SAHİP OLMALI

Paraben dışında dikkat edilmesi gereken bir diğer değer ise yüksek tolerans. Yüksek toleransa sahip olan güneş kremleri, çocuk ve bebeklerin ciltlerine uyarlanmış ve dermatolojik olarak test edilip onaylanmış ürünlerdir. Dolayısıyla satın alma aşamasında bu kriter de göz önüne bulundurulmalıdır.

PARABEN İÇERMEMELİ

Çocuklar için tercih edilen güneş kremlerinin içeriğinin mutlaka incelenmesi gerekiyor. Özellikle paraben içeren güneş kremlerinin çocuklar için kullanımı oldukça yanlış bir davranıştır. Paraben cildi hassaslaştırıp egzamaya neden olabiliyor.