Gökyüzü haritasının bu hafta söyledikleri: İlişkilerde rekabet yaşanacak

KOÇ: Enerjiniz mükemmel

Mars sizi enerjik yapıyor. İş yerinizde bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gerekenlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Uzak yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri gizlice yapacaksınız.

BOĞA: Ailenizle ilgileniyorsunuz

Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketleriniz konusunda önlem almalısınız. Bu hafta, ev ve aile ile ilgili problemleriniz ve bu konudaki disiplinli çalışmalarınız devam ediyor. Aile sorumluluğunu yüklenirken, büyüklerinize daha fazla ilgi göstereceksiniz. Ailenizin yaşantınıza saygı göstermesini bekliyorsunuz.

İKİZLER: Yeni projeler içindesiniz

Kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, çevrenizi doğru kullanmalısınız. Sınırlarınızı genişletmek için hedeflerinizi hırslarınızla besleyeceğiniz bir dönemdesiniz. Biraz beklemelisiniz. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz.

YENGEÇ: Israrcı olmamalısınız

Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konuları gözden geçirmelisiniz. Her şeye rağmen bu hafta mükemmel olan çekiciliğinizin yanında etkileyici ve ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak. Romantizm ön planda olacak. İlişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız.

ASLAN: Is anlasmaları yapıyorsunuz

Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

BAŞAK: Coskularınız sizi yoruyor

Hislerinizi ve coşkularınızı baskı altında tutmak isteyeceksiniz. Birine ilgi duyuyorsanız, duygularınızı gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Değişik duygularla hareket edeceksiniz.

TERAZİ: Sürprizlere hazır olun

Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olmalısınız. Gücü sevdiğiniz için, aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz. Fazla sorumluluk isteyen ilişkilerden uzak kalmaya özen gösterin. Bu hafta, sosyal adalet duygularınızın atağa kalkmasıyla grup toplantılarınızda haksızlıkları yerici konuşmalar yapabilirsiniz.

AKREP: Maddi konular çok önemli

En küçük olayları bile kendi değer yargılarınıza göre kategorize ediyorsunuz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Bu hafta, bazı sorunların su üstüne çıkması sizi üzmemeli, çünkü yara fazla derinleşmeden sorunlarınıza istediğiniz gibi çözüm bulmanın yollarını araştıracaksınız.

YAY: Yaratıcılıgınıza güvenin

Çevresel faktörleri kendi lehinize kullanacağınız bir hafta. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız. Finans konularıyla ilgili yeni bir motivasyon kaynağı arıyorsunuz. Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz.

OĞLAK: Kendinize inanıyorsunuz

Bu hafta aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır.

KOVA: Iliskilerinizi gözden geçirin

Kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz. Karşınızdakilere karşı takındığınız tavırlarda, kendi gücünüzden emin hareketler sergileyeceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda ışıltılı olmanızdan kaynaklanan bir kalabalık sürekli sizi takip edecek. Bazılarınız bu durumdan rahatsız olabilirsiniz.

BALIK: Fırsatlar sizi bekliyor

Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız ön planda olacak. İlişkinizi abartmak ve beslemek adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde olacak belki de sonradan vazgeçeceğiniz duygularınızı o an için yücelteceksiniz. Saçma sapan konular yüzünden birbirinizle tartışabilirsiniz.