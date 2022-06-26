Kantürk ve Bozkuş ailelerinin mutlu günü

Gazetemizin spor yazarı Şenol Kantürk'ün oğlu Batuhan Kantürk evliliğe ilk adımı attı. Muhasebe uzmanı Batuhan Kantürk ile Avukat Başak Bozkuş'un nişan töreni İstanbul Le Parc De Mariage'de gerçekleşti. Ortaokulda başlayan arkadaşlıklarını bir ömür aşkla taçlandıran çiftin bu özel gününe yurt içi ve yurt dışından 200 davetli katıldı. İkinci evladının mürvetini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Şenol Kantürk, "Güzel gelinime ve evladıma çıktıkları bu yolculukta mutluluklar diliyorum" dedi. Yüzükleri aile büyükleri tarafından takılan çifte biz de mutluluklar diliyoruz.

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