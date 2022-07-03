Bayram’da Çeşme’ye ünlü yağacak

Müzik dünyasının ünlüleri, Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'de boy göstermeye hazırlanıyor. Yaz sezonu yoğunluğuna bu sene biraz geç başlayan Çeşme, bayramda dopdolu programlara ve konserlere ev sahipliği yapacak. Pop, arabesk, rock ve halk müziği sanatçıları, Çeşme ve Alaçatı'nın dört bir yanında hayranları için bayram mesaisi yapacak.

Arefe ve 4 günlük bayram süresi boyunca konser verecek olan ünlüler arasında Yıldız Tilbe, Ebru Yaşar, Volkan Konak, Buray, Sertab Erener, Merve Özbey, Gülşen, Serkan Kaya, Hakan Altun, Simge, Mabel Matiz, Cengiz Kurtoğlu, Oğuzhan Koç, Göksel, Kenan Doğulu, Muazzez Ersoy, Sıla, Haktan, İlyas Yalçıntaş, Ersay Üner, Fatih Ürek, Özcan Deniz, Derya Bedavacı, Mustafa Keser, Sakiler, Pınar Aylin, Uğur Aslan, Berkay, Ayta Sözeri, İrem Derici ve Gülben Ergen yer alıyor. Birbirinden farklı beach clublarda ve restoranlarda sevenleriyle buluşacak olan sanatçılar, tatilcilere eğlence dolu saatler yaşatacak.