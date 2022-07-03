Gezegenler retroda elektronik aletlere dikkat

KOÇ

Sabırlı olmalısınız

Riskler size yakışıyor ve bu atılımlardan alınızın akıyla sıyrılıyorsunuz. Satürn, Neptün ve Plüton retro durumunda.

Eşinizi ve sevgilinizi özgür bırakın ve onu denetmek yerine sosyal yaşantınıza eşlik etmeye çalışın. Sabırlı davranırsanız, kazanan sizi olacaksınız. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun, kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak.

BOĞA

Hassas bir dönem

Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz.

Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk yaratıyor.

Duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız. İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız.

İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.

İKİZLER

Tepkilerinizi denetleyin

Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız.

İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz davranışınız, başınıza beklenmedik ilginç olayları getirebilir.

Geciken terfileriniz de bu dönem açılacaktır. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız.

Bir miras veya unutulmuş bir borç sizi sarsabilir.

YENGEÇ

Nedensiz korkulara dikkat

Bu dönem sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Çevresel koşulların sizi zorladığı davranış şekilleri ile duygusallığınız arasında kalmanıza ve çelişkiler yaşamınıza yol açabilir. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.

Eski duygularınızın sizi esir almasın izin vermemelisiniz.

ASLAN

Mantığınızı zorluyorsunuz

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Duygularınızın size yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Sezgi ve egolarınız yüksek

Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor.

Sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz. İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz.

Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak. Adalet duygunuz yoğunlaşarak, yardımsever yönünüz ortaya çıkacak.

TERAZİ

Kimseye taviz vermeyin

Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

Çevrenize taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Bu hafta sezgileriniz çok güçlü. Kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz.

Bu konudaki konsantrasyon, çevrenizdeki insanlara karşı olumlu yaklaşmanızı sağlayacak.

AKREP

Çalışmak sizi mutlu ediyor

Bu hafta enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşıyorsunuz. Çevrenizle paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz.

Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.

Plüton retro yaparken; yoğun enerjinizin sizi zorladığını hatta tempo kaybettiğini göreceksiniz.

YAY

Aşk kapınızda

Aşk yaşamınızda görmezlikten geldiğiniz konular sorun haline gelebilir. Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içinde olacaksınız. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz.

Hayatınızdaki aktiflik sizi yorgun düşürebilir.

OĞLAK

Duygu mu? Mantık mı?

Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. Partnerinizle olan ilişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu kendinizi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak. Bu arada uzun zamandır dargın olduğunuz eski dostlarınızla aranızdaki kırgınlıkları aşabilirsiniz.

KOVA

Derin düşünmek size yakışıyor

Şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz. Çevresel ilişkilerinize temkinli ve duyarlı davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. İletişim konusunda bazı aksiliklerin söz konusu olması sonucunda beklentileriniz gecikebilir.

Duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak.

BALIK

Kırılgan bir dönemdesiniz

Karşılıklı duyguların çatışacağı bir hafta. İlgilendiğiniz konuların farklı yorumlanması canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İlişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. Sabırlı yapınızı ortaya çıkarmaktan başka çareniz yok. Parasal kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek.