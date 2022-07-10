600 yıllık Manisa bezi dünyaya açıldı

Osmanlı döneminde 3 bin tezgahta üretimi yapılan ancak zaman içinde dokuma tezgahlarının ortadan kalkmasıyla yok olmaya yüz tutan Manisa bezi, 2005 yılında Türk Kadınlar Konseyinin öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle yeniden üretmeye başladı. Tarihi Manisa Bezi, kadınlar sayesinde yeniden dokunarak gelecek nesillere aktarılıyor. Kadınlar gün boyunca tezgahlarında Manisa bezinden çeşitli ürünler dokurken 600 yıllık bir geleneği yaşatmanın da mutluluğunu yaşıyor.



HAC KIYAFETLERİNDE TERCİH EDİLİYOR

Pamuk ve ipekten dokunan Manisa bezinden üretilen çeşitli ürünler yurt içinde kullanılmasının yanı sıra Amerika, Rusya, İngiltere, Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere 16 ülkeye gönderiliyor. Sağlıklı, organik, dayanıklı olması, ter çekme özelliğine sahip olması nedeniyle özellikle sıcak bir ülke olan Suudi Arabistan'da hac ve umre kıyafeti olarak tercih ediliyor. Tarihi Manisa bezi, halk eğitim ve İş-Kur kursları ile açılan atölyelerde kadınlar tarafından dokunuyor.

Dokumaları çeşitlendiren Manisalı kadınlar, ipek fularlar, şallar, masa örtüleri, kıyafet gibi birçok ürün ortaya çıkarıyor.



GEMİLERE YELKEN OLUYORDU

Manisa bezinin yaşatılması için kooperatif kuran ve kadınlara Manisa bezi dokumasını öğreten Mübeccel Kafkaslı, "O dönemlerde şehzadeler ve sultanlar şehri olan Manisa'da tamamen dokuma ürünleri yapılırmış. 8 bin nüfuslu Manisa'nın 3 bin tezgahı varmış. Bütün Anadolu'ya, İstanbul'da saraylara ve tüm müştemilatına Manisa bezi gitmiş. En önemli özelliği pamuklu olması. Biz buna ipek de karıştırarak farklı ürünler ortaya çıkardık. Bütün dünyaya da ün saldık. Saraylarımızda öncelikle gemilerdeki yelkenlerden tutun da saray müştemilatı içinde Manisa bezi kullanılmıştır. Hem pamuklu olması hem dayanıklı hem de kullanışlı olması bakımından Manisa bezi tercih edilmiş ve ardından da Anadolu'nun her yerine gitmiş. Bugün çok daha renklendirdik. Şallar, fularlar yaptık çok cazip oldu çok da mutluyuz" diye konuştu.

Manisa bezi dokumayı öğrenen kadınlar hem 600 yıllık geleneği yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.



İPEK VE PAMUK KARIŞIMI

Manisa Bezi Dokuma Usta Öğreticisi Serpil Bingöl, kadınların dokuduğu çeşitli ürünlerin yurt dışına gönderildiğini söyledi. Serpil Bingöl, "Manisa bezinin özelliği yüzde 50 ipek, yüzde 50 pamuk olması. Sağlıklı olduğu için özellikle şehzadeler zamanında bebeklerde içlik olarak da kullanılmış. Özellikle hac kıyafetlerine talep oluyor. Sıcak ülke olduğu için ter çekme özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Kadınlar Manisa bezi dokumayı öğrendi, hem 600 yıllık geleneği yaşattılar hem de aile bütçelerine katkı sağladılar. Ürünlerimiz çeşitlendirdik, ipek fularlar, şallar, masa örtüleri, kıyafet gibi birçok ürün ortaya çıkardık" dedi.

NERMİN UÇTU