Her konuda kendinizi sorguluyorsunuz

KOÇ

Enerjinizi yüksek tutmalısınız



Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Maddesel konularda, duygusal paylaşımlara uzak davranarak, çevrenizde gizemli bir hava estiriyorsunuz. İçinize kapanmak ve çekimser davranmak size ruhsal anlamada zarar verebilir. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.



BOĞA

Köklü değişimler söz konusu



Uzun süredir kendinizle ilgili köklü değişimlere ihtiyacınız var.

Aldığınız bir takım yeni kararları yaşama geçirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde her türlü isteğinizi karşı tarafa yansıtmalı ve net olmalısınız. Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinizi ifade ederken çok fazla tavizkar konuşmayın fakat, nazik olmayı da unutmayın.



İKİZLER

İyi niyet başarı kazandıracak



Sezgisel yetenekleriniz ve algılama gücünüz çok yüksek. Yaşama bakış açınız çok farklı. Beklediğiniz kavuşmaları yaşayabilirsiniz. Eğitiminiz için gerekli bağlantıları kurmalısınız.

İyi niyetli davranışlarınız size başarı getirecek. Sizin için şu an en önemli konu; etrafınızda kişileri ikna ederek, rotanızın doğru olduğunu onlara gösterebilmektir.



YENGEÇ

Duygu değişimlerine hazır olun



Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.

Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.

Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız. Güneş'in konumu, maddesel kazançlarınızı farklı bir biçimde etkiliyor.



ASLAN

Huzursuzluğu yenmelisiniz



Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.

Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.

Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin.

Duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz.



BAŞAK

Öfkeleriniz zarar verebilir



Radikal kararlar almak için uygun bir hafta değil. Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken durumlar var. Özellikle, maddi konularda kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz ve gereken verilerin çevrenizde oluşmasından yanasınız.

Kendi gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz.



TERAZİ

Önsezilerinize güvenmelisiniz



Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkisiz kalamıyor ve duygusal anlamda onları irdeliyorsunuz. Düşüncelerinizi kendinize saklamakla kazançlarınızı daha da arttırabilirsiniz. Kuvvetli ön sezileriniz var ve kendinizle ilgili konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Ele aldığınız konuları sessizce incelemeli sonra fikirlerinizi söylemelisiniz.



AKREP

Gücünüz ön plana çıkıyor



İlişkilerinizde güçlü bağlara önem veriyorsunuz. Görüşeceğiniz kişileri etkileme konusunda oldukça başarılı bir performans çizeceksiniz. Kendinize aşırı güveniyor ve karşınızdaki kişiye de istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz.

Olayların arkasında durabilen güçlü bir kişiliğiniz var. Yüksek hayalleri olan bir kişisiniz ve toplumsal hırslarınızı ön plana çıkarıyor.



YAY

Olaylara esnek bakıyorsunuz



Sıra dışı düşünceler içinde hareket etmekten hoşlanıyorsunuz ve bu hafta, parasal konularda ilginç fikirlerle ortaya çıkacaksınız. Başlangıç yapacağınız işlerin öncelikle size kazandıracağı avantajlarını düşünmeli ve kararınızı sonradan vermelisiniz.

Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Sabırlı olmayı bilmelisiniz.



OĞLAK

Maddi istekler ön planda



Mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için, güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Maddi konularda güven arzunuz ön planda.



KOVA

Aktif ve girişimcisiniz



Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Partnerinizin sizden sağlam ve yapıcı bir davranış şekli beklerken, sizin de aynı duygular içinde olmanız, ilişkinizi olumlu bir döneme getiriyor. Bireysel egonuzla, içsel duygularınız bazı çatışmalara neden olacaktır.



BALIK

Sezgileriniz sizi yanıltmıyor



Kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir esneklik getireceksiniz. Partnerinizden daha mantıklı olmasını bekleyebilirsiniz.

Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız. Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, kendinizi her şeyden soyutluyorsunuz.

