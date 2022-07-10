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Haberler Pazar Her konuda kendinizi sorguluyorsunuz

Her konuda kendinizi sorguluyorsunuz

Yapacağınız çalışmaları geliştirmek ve yaşam kalitenizi yüksek tutmak istiyorsunuz. Yeni projelere kendinizi hazır hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda, kendinizi zorlamak yerine, çevrenizden yardım almayı denemelisiniz. Bugünlerde yaşamı sorguluyorsunuz.

10.7.2022

Her konuda kendinizi sorguluyorsunuz
KOÇ
Enerjinizi yüksek tutmalısınız

Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz. Maddesel konularda, duygusal paylaşımlara uzak davranarak, çevrenizde gizemli bir hava estiriyorsunuz. İçinize kapanmak ve çekimser davranmak size ruhsal anlamada zarar verebilir. Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

BOĞA
Köklü değişimler söz konusu

Uzun süredir kendinizle ilgili köklü değişimlere ihtiyacınız var.
Aldığınız bir takım yeni kararları yaşama geçirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde her türlü isteğinizi karşı tarafa yansıtmalı ve net olmalısınız. Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinizi ifade ederken çok fazla tavizkar konuşmayın fakat, nazik olmayı da unutmayın.

İKİZLER
İyi niyet başarı kazandıracak

Sezgisel yetenekleriniz ve algılama gücünüz çok yüksek. Yaşama bakış açınız çok farklı. Beklediğiniz kavuşmaları yaşayabilirsiniz. Eğitiminiz için gerekli bağlantıları kurmalısınız.
İyi niyetli davranışlarınız size başarı getirecek. Sizin için şu an en önemli konu; etrafınızda kişileri ikna ederek, rotanızın doğru olduğunu onlara gösterebilmektir.

YENGEÇ
Duygu değişimlerine hazır olun

Yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz.
Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermemelisiniz.
Kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri asgariye indirmeye çalışmalısınız. Güneş'in konumu, maddesel kazançlarınızı farklı bir biçimde etkiliyor.

ASLAN
Huzursuzluğu yenmelisiniz

Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz.
Hedeflerinize doğru yol almanız, sizi mutlu etse de isteklerinizde çoğulluk olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz.
Üstlerinize karşı saygılı olmakta yarar var. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin.
Duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz.

BAŞAK
Öfkeleriniz zarar verebilir

Radikal kararlar almak için uygun bir hafta değil. Sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken durumlar var. Özellikle, maddi konularda kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz ve gereken verilerin çevrenizde oluşmasından yanasınız.
Kendi gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ
Önsezilerinize güvenmelisiniz

Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkisiz kalamıyor ve duygusal anlamda onları irdeliyorsunuz. Düşüncelerinizi kendinize saklamakla kazançlarınızı daha da arttırabilirsiniz. Kuvvetli ön sezileriniz var ve kendinizle ilgili konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Ele aldığınız konuları sessizce incelemeli sonra fikirlerinizi söylemelisiniz.

AKREP
Gücünüz ön plana çıkıyor

İlişkilerinizde güçlü bağlara önem veriyorsunuz. Görüşeceğiniz kişileri etkileme konusunda oldukça başarılı bir performans çizeceksiniz. Kendinize aşırı güveniyor ve karşınızdaki kişiye de istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz.
Olayların arkasında durabilen güçlü bir kişiliğiniz var. Yüksek hayalleri olan bir kişisiniz ve toplumsal hırslarınızı ön plana çıkarıyor.

YAY
Olaylara esnek bakıyorsunuz

Sıra dışı düşünceler içinde hareket etmekten hoşlanıyorsunuz ve bu hafta, parasal konularda ilginç fikirlerle ortaya çıkacaksınız. Başlangıç yapacağınız işlerin öncelikle size kazandıracağı avantajlarını düşünmeli ve kararınızı sonradan vermelisiniz.
Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Sabırlı olmayı bilmelisiniz.

OĞLAK
Maddi istekler ön planda

Mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için, güçlü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Maddi konularda güven arzunuz ön planda.

KOVA
Aktif ve girişimcisiniz

Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Partnerinizin sizden sağlam ve yapıcı bir davranış şekli beklerken, sizin de aynı duygular içinde olmanız, ilişkinizi olumlu bir döneme getiriyor. Bireysel egonuzla, içsel duygularınız bazı çatışmalara neden olacaktır.

BALIK
Sezgileriniz sizi yanıltmıyor

Kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir esneklik getireceksiniz. Partnerinizden daha mantıklı olmasını bekleyebilirsiniz.
Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemeniz en büyük hakkınız. Hayal kırıklığı yaşadığınız zaman, kendinizi her şeyden soyutluyorsunuz.

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