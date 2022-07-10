Karavanda kahveyle gezerken kazanıyorlar

İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki Alef Volkan Aslan ve 29 yaşındaki Ercan Urjav, yaz aylarında Çeşme Alaçatı'da baristalık yapıyordu. Çalıştıkları mekanda tanışan ve yakın arkadaş olan ikili, hem gezip hem de para kazanacakları bir projeyi hayata geçirdi. Birikimlerini birleştirerek mini bir karavan tasarlayan iki arkadaş, "karavanda kahve" konseptiyle kolları sıvadı.



KARAVAN TASARLADILAR

Ercan Urjav, "Yaz sezonunda Çeşme Alaçatı'da baristalık yapıyorduk. Volkan'la da orada tanıştık. İkimiz de kahve içmeyi çok seviyoruz. Karavanla kahve işi yapmayı planladık. Hem gezip hem de harçlığımızı çıkarmayı düşündük. Ortaklığımız bu şekilde başladı. Ufak bir birikimimiz vardı. Karavanımızı kendimiz yaptık. İzmir'den başlayıp Antalya'ya, Mersin'e kadar karavanımızla gidip hem gezeceğiz hem de para kazanacağız. Biz özgür insanlarız. Tek bir yerde sabit kalmayı sevmiyoruz. Hem tatil yapacağız hem de harçlığımızı çıkaracağız" dedi.





YURT DIŞINDA MEŞHUR

Alef Volkan Aslan ise, "Markamızı kurduktan sonra farklı bir konseptle çalışmak istedik. Yurt dışında karavanda kahve konsepti aslında çok popüler. Biz de bu konsepti ülkemizde hayata geçirmeye karar verdik. Ürünlerimiz vegan ürünler. Hepsi sağlıklı. Yüksek kalorili ürünler kullanmıyoruz. İşleri büyütüp şubeleşmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.