Tire’nin koruk şerbetine coğrafi işaret alacaklar

Tire'de, yaz aylarının vazgeçilmez tatlarından geleneksel 'Koruk Şerbeti'nin ünü ilçe sınırlarını aştı. Yöreye özgü meşhur 'yediveren' koruğundan şerbet yapıp, satan Mustafa ve Lütfiye Işık çifti "Şifalı koruk şerbetimizin tadını ancak içen bilir" dedi.





HER DERDE DEVA

Yaz aylarında sıcaklara bağlı yaşanan halsizlik ve kurdeşen hastalığı gibi birçok sağlık sorununu da çare olarak gösterilen şifa deposu şerbetin doğal, ilaçsız ve organik koruklardan üretildiğini anlatan Işık çifti, "İstediğimiz standartlarda koruk bulmakta son yıllarda zorlanıyoruz. Sadece şerbet yapımında kullanılmak üzere bizlere koruk üreten bağ müşterilerimiz var. 1, 2 ve 5 litrelik şişelerde satışa sunduğumuz koruk şerbetine sadece Tire'deki kahvehane ve kafeteryalar değil çevre il ve ilçelerdeki işletmelerden de talep geliyor. Siparişlere yetişmekte güçlük çekiyoruz" şeklinde konuştular.





HEP AYNI LEZZETTE

Yaklaşık 40 yıldır koruk şerbeti yaptıklarını anlatan Işık çifti, "bu işin de püf noktaları var. Örneğin, her koruktan şerbet yapılmaz. Şerbetimiz, yıllardır aynı doğal lezzetini koruyor. İçersinde tatlandırıcı ve koruyucu dahil kesinlikle hiçbir katkı maddesi yok. Geleneksel şerbeti bizden başka yapıp satan başka kimse yok. 'Coğrafi işaret' almak istiyoruz. Bunun için şimdiden girişimlere başladık" ifadelerini kullandılar. Yaz aylarının ferahlatıcı tadı koruk şerbeti Tire'de işletmelerin özelliklerine göre bardağı 7 buçuk, 10 ve 15 TL'den satılıyor.



■ NADİR UYSAL