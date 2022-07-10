  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Tuğçe ve Mert’in mutlu günü

Tuğçe ve Mert’in mutlu günü

10.7.2022

Tuğçe ve Mert’in mutlu günü

Müteahhit Bişar Akın'ın mimar oğlu Mert Akın ile TEDAŞ eski Bölge Müdürü Salih Güney'in kızı İzmir Barosu avukatlarından Tuğçe Güney, Bayraklı La Vie Nouvelle'de attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi. 2017'de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okurken tanışan çift, Temmuz 2021'de nişan yüzüklerini taktı. Nikah töreninde gelinin şahitliğini yakın arkadaşı Sude Timuçin yaparken, damadın şahitliğini ise lise arkadaşı Oğuzhan Aydemir gerçekleştirdi.



SEDAT YÜCE SAHNE ALDI
400 davetlinin katıldığı gecede, İzmir'in sevilen solistlerinden Sedat Yüce sahne aldı. Tasarımcı Orhan Zorer imzalı gelinlikle en mutlu gününü yaşayan Tuğçe Akın, şıklığıyla beğeni topladı. İlk dansları için Art Life Akademi'den eğitim alan çift, romantik gösterileriyle sürpriz yaşattı. Mert ve Tuğçe Akın çifti, balayı için Akdeniz turuna çıktı.

ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA