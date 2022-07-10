Tuğçe ve Mert’in mutlu günü

Müteahhit Bişar Akın'ın mimar oğlu Mert Akın ile TEDAŞ eski Bölge Müdürü Salih Güney'in kızı İzmir Barosu avukatlarından Tuğçe Güney, Bayraklı La Vie Nouvelle'de attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi. 2017'de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okurken tanışan çift, Temmuz 2021'de nişan yüzüklerini taktı. Nikah töreninde gelinin şahitliğini yakın arkadaşı Sude Timuçin yaparken, damadın şahitliğini ise lise arkadaşı Oğuzhan Aydemir gerçekleştirdi.





SEDAT YÜCE SAHNE ALDI

400 davetlinin katıldığı gecede, İzmir'in sevilen solistlerinden Sedat Yüce sahne aldı. Tasarımcı Orhan Zorer imzalı gelinlikle en mutlu gününü yaşayan Tuğçe Akın, şıklığıyla beğeni topladı. İlk dansları için Art Life Akademi'den eğitim alan çift, romantik gösterileriyle sürpriz yaşattı. Mert ve Tuğçe Akın çifti, balayı için Akdeniz turuna çıktı.

ERCAN AKGÜN