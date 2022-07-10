Yazmak çocukların zekasını geliştiriyor

Uzmanlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar, yazı becerileri geliştirilen çocukların IQ değerlerinin de yükseldiğine işaret ediyor. Araştırmalar; mektupları, notları, makaleleri, şiirleri ya da günlüğümüze yazdığımız metinleri elle yazmanın da beyin faaliyetlerine iyi gelen tarafları olduğunu gösteriyor. Bugünün dijital gerçeklikleri olan klavyeyle yazı yazmak, ekran başında vakit geçirmek ve internette gezinmek, çocukların ve gençlerin günlük hayatlarında fazlasıyla geniş bir yer kaplıyor.



KLAVYE YERİNE EL YAZISI

Oysa ki yazı yazmak daha fazla motor becerisi ve beynin etrafındaki "okuma devresi" denilen halkalar topluluğunu kullanmayı gerektiriyor. Böylece beyinde, klavye kullanmaya oranla çok daha fazla kısmın etkinleşmesini sağlıyor. Hesaplama yaparken ve sanatsal düşünürken beynin farklı taraflarını kullanırken yazı yazmak, özellikle de bitişik el yazısı kullanmak, özündeki sanatsallığı sayesinde beynin iki tarafını da uyarıyor. Yazma becerileri çocukların IQ'sunu olumlu etkilerken; yaratıcılığını arttırıyor ve düşüncelerini aktarma yeteneğini geliştiriyor. Çocukları 5 adımda yazı yazmaya özendirmek için bunları yapabilirsiniz...

YAZMAYA ÖZENDİRMENİN 5 YOLU

■ Türkçe veya yabancı dilde günlük tutmaları için onları destekleyin. Kendi dilinde günlük tutmak ifadeyi ve gözlem gücünü geliştirirken, farklı bir dilde yazı yazmak kelime hazinesini zenginleştirir ve dilbilgisi kurallarının daha kolay öğrenilmesini sağlar.

■ İyi yazmanın ön koşullarından biri çok okumaktır. Çocukların yerli ve yabancı yazarlardan, nitelikli eserler okumasını sağlayın.

Birlikte kütüphane ziyareti yapın ve yaz döneminde her hafta ödünç kitap almasını sağlayın.

■ Uzaktaki aile büyüklerine bayram kartı, mektup yazmaları için onları yüreklendirin.

Bu çalışmalar sadece ifade becerilerini değil, el yazılarını da güzelleştirecektir.

■ Akranları ile oyun oynarken kendi oyunlarını yazıp sahnelemeleri için onları destekleyin.

Oyun yazma becerisi sayesinde çocuklar küçük yaştan itibaren hayal güçlerini daha iyi kullanabilir, gerçekle hayal ürününü daha rahat ayırmayı öğrenebilirler.

■ Yaşlarına uygun öykü, şiir, edebiyat yarışmalarına katılmaları için öğretmenleri ile işbirliği yapın. Pek çok ünlü şair ve yazar çocukluk yaşlarından itibaren edebiyatla bu yöntemle tanışmışlardır.