Bu hafta finans konuları gündemde

KOÇ İkna yeteneğiniz güçlü

İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir hafta. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Bazı paslaşmalar sonucunda haftanın son günlerinde istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.

Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. Egolarınız güçleniyor.

BOĞA Egolarınız yüksek

Egolarınızın yüksek olduğu bu hafta çevrenizdeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz.



İKİZLER Dengeleriniz önemli

Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak, işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz yüzünden başarılı bir hafta geçireceksiniz. Yardım etme duygunuz artarken, zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Dengelerinizi kontrol etmelisiniz.

YENGEÇ İşbirliği ön planda

Bu hafta çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Çünkü, bu dönemde hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih ederken, iş birliği yapacağınız kişilerin performansı önemli olacak.

Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız.

ASLAN Bütçenizi denetlemelisiniz

Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Sosyal hayatınızda daha çok para harcamanıza neden olacak konulardan uzak kalmalısınız. Öncelikle bütçenizi denetlemek zorundasınız. Gireceğiniz ortamlarda karşılaşacağınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine neden olmasına rağmen, sizi müsrifliğe yöneltebilir.

BAŞAK Alışkanlıklarınız gözden geçirin

Düşündüğünüz konuları gerçekleştirme çabası içinde eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak ve yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.

Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor.

Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Çevrenizdeki akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz.

TERAZİ İşinizi seviyorsunuz

Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde sorunlar olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konuları bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Manevi duygularınızın yoğun olduğu bir hafta. Farklı kişilerle bir araya geleceksiniz.

AKREP Gizli flörtler söz konusu

Bu hafta ilişkilerinizde cesur davranmak zorundasınız. Mesleki yaşamınızda birlikte olduğunuz kişileri, ısrarcılığınızla şekillendirmeye çalışmayın. Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Ama tüm bunlar yaşam enerjinizin giderek azalması ve yorgunluk demektir.

YAY Eğlenceli ve sakin bir hafta

Sakinlik arayanlar için mükemmel bir hafta olacak. İç dinginliğinizi sağlama açısından bir fırsat olan bu günlerde, mistik konularla da ilgilenebilirsiniz.

Bu hafta askıya alacağınız çalışmalar canınızı sıkmamalı, kaçırdığınız fırsatları düşünerek işlerinizi yeniden planlarken, başka işler için zaman kazanmalısınız. En küçük sorunlarınızı bile gözünüzde büyütüyorsunuz.

OĞLAK Aile ve ev önem kazanıyor

Bu hafta aile ve ev sorunları gündem kazanacak. Kariyerinize destek verecek kişiler aile bireyleriniz olacaktır. Onların size vereceği enerji çok önemli. Eğer bir aile şirketiniz varsa, başarılı çalışmalar içinde olacak ve yatırımlarınızı genişletmek isteyeceksiniz. İstekleriniz konusunda sabırlı ve öz verili davranacaksınız.

KOVA Şans sizden yana

Bu hafta koşulları istediğiniz gibi şekillendirmeye devam etmelisiniz.

Şans ve yükseliş sizden yana. Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Hafta içinde sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz. Çevrenizdeki olayları lehinize kolayca çevireceksiniz.

İnsanlara yardım etme duygunuz harekete geçecek.

BALIK Maddi konular önemli

Artık para biriktirmek isteyeceksiniz ve maddiyata gereken önemi vereceksiniz. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen bu hafta, alışkanlıklarına bağlı ve kuralcı tipleri tercih edeceksiniz. Hayal kurma yeteneğinizi güçlü olmasıyla beraber, sevdikleriniz için iyi şeyler yapmayı arzulamanız, onarında sizinle ilgili olumlu şeyler düşünmenize neden olacak.