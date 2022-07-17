Didim Akbük’te otel konseptli yaşam merkezi

DİDİM Akbük'teki otel konseptiyle yaşam imkanı sunan olan Asya Residence, doğa ve deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.PROJENİN satış ve kiralamasını üstlendiklerini belirten Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) Ege Bölge Müdürü Özkan Yalaza, Asya Residence'ın sunduğu imkanlarla, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini gördüğünü söyledi.PROJE hakkında bilgi veren Özkan Yalaza, "Oksijeni bol çam ormanları içinde ve denize 350 metre mesafede bulunan Asya Residence, hem tatil konseptinde hem de 12 ay yaşam imkanı sunan özel bir konut projesi.PROJE hem konumu hem de mimari özellikleriyle ilgi görüyor. Asya Residence bünyesinde resepsiyon, açık ve kapalı havuz, spa, hamam, çocuk oyun alanları, market, cafe gibi ticari ve sosyal alanlar yer alıyor.PROJEDE 1+0, 1+1,2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşan 76 daire bulunuyor. Yaşamın başladığı Asya Residence, 40 yıldır Didim ve çevresinde üretim yapan Karakış İnşaat tarafından hayata geçirildi" dedi.DİDİM ve çevresinin doğa, deniz, ulaşım olanakları ve fiyat avantajıyla ilgi gördüğünü söyleyen Yalaza, şunları söyledi: "Daireler hem oturum hem de yatırım için karlı bir fırsat da sunuyor. GHO garantisiyle 80 gün kira garantisi de sunuyoruz. Asya Residence, Bodrum Milas havalimanına 45 dakika, İzmir'e ise 1 saat 15 dakikalık mesafede yer alıyor. GHO Akbük ofisimizle bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veriyor ve hizmetlerimizi sürdürüyoruz."