Minimal Contract artık Alaçatı’da

YURT içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dekorasyon sektörünün öncü markaları arasında yer alan Minimal Contract, Ankara'dan sonra ilk mağazasını Alaçatı Club Baba Köyiçi'nde açtı. İzmir'in tanınmış simalarının katıldığı açılış davetine ev sahipliğini markanın kurucusu Taliha Allameoğlu yaptı.

Da Enzo, Nuku ve Cocos Alaçatı restoranlarının catering hizmetini gerçekleştirdiği davette solist İlker Gürsoy trio performansıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Ev tekstil alanında nevresim takımı, masa örtüsü, peştamal, havlu gibi seçeneklerin satışa sunulduğu mağazada, yazın ruhuna uygun bikini-mayo tasarımları, Minimal tasarımı ev eşyaları ve seçkin markaların sofra ürünleri de davetlilerin beğenisine sunuldu.

EVLERE SON DOKUNUŞ

Minimal Contract ve Minimal Kiosk markalarının yaratıcısı Taliha Allameoğlu konuşmasında "Minimal Contract, evlere son dokunuşu gerçekleştiren bir dekorasyon firması. Minimal Contract ile size uygun hazırlanan projeler kapsamında duvar kağıdı, perde, kumaş, obje, ev eşyası seçeneklerini belirleyip, evinizin son ihtiyaçlarını yaşam alanlarınıza taşıyorduk, Minimal Kiosk ile de sizlere evlerinizde görmek isteyeceğiniz parçaları satışa sunarak hizmet vermeye başladık" diye konuştu.