Yaz makyajının kuralları farklı

YAĞSIZ NEMLENDİRİCİ VE FONDÖTEN TERCİH EDİN

CİLDİNİZE verdiğiniz önem en az makyajınız kadar önemlidir. İyi ve pürüzsüz bir cilt makyaj için harika bir baz oluşturur. Sabahları yağsız bir nemlendirici kullanmanız yerinde olacaktır. Bu özellikle yaz ayları için geçerli bir tavsiye çünkü fondöteninizin de yağsız olması ve nemlendiriciniz ile uyum sağlaması bekleniyor.

SUYA DAYANIKLI ÜRÜNLER

HERKES güzel, nemli bir parıltıya bayılır, ancak sağlıklı bir ışıltı ile abartı bir parlaklık veya sim arasında büyük bir fark var. Krem fondötenlerden veya cildinizi aşırı yağlı gösterecek ürünlerden özellikle yaz aylarında kaçının. Zaten cildiniz yaz aylarında terlemeye ve yağlanmaya meyilli olacaktır.

IŞILTIYI ABARTMAYIN

HERKES güzel, nemli bir parıltıya bayılır, ancak sağlıklı bir ışıltı ile abartı bir parlaklık veya sim arasında büyük bir fark var. Fondötenlerden veya cildinizi aşırı yağlı gösterecek ürünlerden özellikle yaz aylarında kaçının. Zaten cildiniz yaz aylarında terlemeye ve yağlanmaya meyilli olacaktır.

KORUMA OLMAZSA OLMAZ

BİRÇOĞUMUZUN yeterince önem vermediği bir adım maalesef UV koruması. Cildinizi nemlendirmenin yanı sıra her gün cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korumalısınız. Hatta 2-3 saatte bir güneş korumanızı yenilemenizi tavsiye ederim.

SABİTLEME SPREYİ KULLANIN

BELKİ de bir yaz makyajının en olmazsa olmaz ürünlerinden bir tanesi sabitleme spreyi. Gece veya gündüz farketmez, yaz aylarında makyaj yaptıysanız sabitleme spreyi sıkmadan evi terk etmeyin.

SEZON TRENDLERİ

DOĞAL cilt dokusunun öne çıktığı makyajlar her sezon olduğu gibi bu sezon da revaçta. İnce katman bir fondöten ile yakalayabileceğiniz bu doğal cilt görünümünü, dudak rengine yakın şeftali tonlardaki bir ruj ile tamamlayabilirsiniz.

KIRMIZIYLA RETRO ETKİSİ

Retro esintili bu saç modelini zamansız bir görünüm yaratmak için kırmızı ruj ile tamamlayabilirsiniz. Oldukça şık ve elegan bir görünüm sunuyor. Bu sezon kiremit tonlarını barındıran kırmızı rujları sık sık göreceğiz.

BAKIŞLARA DRAMATİK ETKİ

Gözlerin öne plana çıktığı bir makyaj, koyu tonların etkisiyle dramatik bir hava yaratıyor. Ruj renginden daha koyu renkte bir dudak kalemiyle çerçevelenen dudaklar ise bu makyajın olmazsa olmazı.

NEON RENKLERDEN GELEN ENERJİ

Yaz enerjisini renkli göz makyajlarından daha iyi ne yansıtabilir? Özellikle neon parlaklığını taşıyan pembe tonları, sezonun öne çıkan renkleri arasında yer alıyor. Püf noktası ise pembeyi sadece gözlerde değil, yanakta ve dudakta da kullanmak.

60'LARA YOLCULUK

90'ların popüler makyaj trendlerinin dönüş yaptığı bu sezon, zamanı biraz daha geriye alıyoruz. 1960'lar esintili bu göz makyajı, ustaca uygulanmış bir eyeliner görünümü sunuyor. Buz mavisi far ile göz rengi daha da ön plana çıkarılabilir.