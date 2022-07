Duygusal konular gundemde

KOÇ: ENERJİNİZ SİZİ YORABİLİR

Enerjinizi doğru kullanmalı ve psikolojik anlamda bizi sıkıntıya sokacak çalışmalardan uzak kalmalısınız. Uzun süren beraberlikler evlilik ve nişanla sonuçlanabilir. Ticarete dayalı çalışmalar ön plana çıkıyor. Yaşamınızı kolaylaştıracak ipuçlarını yakalayacaksınız. Geçmişte öğrendiklerinizin yansımalarından faydalanacaksınız. Eski duygularınızı yenileriyle karşılaştırma şansına sahip olacaksınız.

BOĞA: ÖFKELERİNİZİ DENETLEYİN

Tüm enerjinizi yaşamınızdaki uğraşılarınıza çevireceğiniz için ayın tamamı çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğun altından kalkmak istiyorsanız, planlarınızla birlikte günlük yaşamınıza başlayın. Aksi taktirde bu tempo ile baş etmeniz güçleşebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle sıkı bir sinerji yaratacaksınız. Yeteneklerinizi karşı tarafa aksettirme konusunda başarılısınız.

İKİZLER: HARCAMALARINIZI DENETLEYİN

Venüs finans evinizde sizi müsrif yapabilir. Yeni başlayacağınız işlerde kontrollü yol almaya çalışın, her şeyin en kötüsünü düşünerek önceden önlem alın. Maddi konularda sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Karşınızdaki kişinin düşüncelerine değer vermeyi ve dinlemeyi öğreneceksiniz. Çalışkan ve hırslı yönlerinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

YENGEÇ: AŞK VE GÜZELLİK BİR ARADA

Merkür para evinizde ilerleyecek. Maaşınızla ilgili talepleriniz için bu dönemde görüşme yapabilirsiniz. Daha iyi bir kariyer elde edecek, yeni anlaşmalar peşinde olacaksınız. Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek.

ASLAN: KELİMELERLE DANS EDİYORSUNUZ

Merkür, Güneş'le birlikte hareket edince "kendinize dönük tavırlar" içinde olmanız doğrultusunda sizi olumsuz etkileyecek. Bencil yönlerinizi ortaya çıkaracak davranışlar, süregelen ilişkilerinizi zorlayabilir. Sergileyeceğiniz başarılı çalışmalarla dikkat çekeceksiniz. İnanılmaz sürpriz olaylar karşısında küçük dilinizi yutabilirsiniz. Aşk her an her yerde.

BAŞAK: TAVİZ VERMEK İSTEMİYORSUNUZ

Merkür'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Çok şey düşünüyorsunuz. Kişiliğinizin ve yaşantınızın yenilendiğini hissedeceksiniz. Planlarınızı yapmak için önünüzde yeni projeler gelecek. Taviz vermek istemiyorsunuz. Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir. Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için, önünüzde güzel fırsatlar var.

TERAZİ: KARİYERİNİZ ÇOK ÖNEMLİ

Bütün engellerin üstesinden gelecek şekilde güçlü olacaksınız. Yatırımlarınızı olumlu bir şekilde etkileyecek ve sizi en iyi maddi kaynaklarını sunacaktır. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Bağımsız iş yapmaya yöneleceksiniz. Kazançlarınız ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız.

AKREP: CESARET SİZE YAKIŞIYOR

Karşıt Mars, ilişkiler konusunda size cesaret verirken insanları diplomatik tavırlarınızla kendinize bağlayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi organizasyon çalışmalarla yapacaksınız. Güvendiğiniz dostlarınızı yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Onların sezgisel yeteneklerini kendinizle birleştireceksiniz. Önemli kişilerle iş bağlantılarınız olacak.

YAY: POPÜLER OLMAYA DEVAM

İletişim konusunda oldukça başarılısınız ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz. Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Sert çıkışlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılısınız.

OĞLAK: GERÇEKLERİ KABUL EDİN

Duygularınızın yoğunlaşması ve derinleşmesi, manevi yönlerinizi de ortaya çıkaracaktır. Karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerini görmeyeceksiniz. Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olarak, bu dönemde duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz.

KOVA: DİSİPLİNLİ OLMALISINIZ

Satürn burcunuzda geri gidiyor. Disiplin subayı sizi denetlemeye devam ediyor. Nostaljik duyguların etkisinden kurtulmak zorundasınız. Aşk ve sosyal yaşantısına her zaman dikkat eden ve disiplinli olmasına özen gösteren siz, sıra dışı davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Bu dönemde sizi dizginlemek oldukça zor olacak.

BALIK: GEÇİCİ DUYGULARA DİKKAT

Yengeç'teki Venüs'ün olumlu yönlerini kişisel ve toplumsal başarınızda kullanacağınız bu dönemde, insanları diplomatik tavırlarınızla kendinize bağlayabilirsiniz. Onların sezgisel yeteneklerini kendinizle birleştireceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda eski duyguları atağa kaldıran karşılaşmalar mümkün. Geçici duygulara kapılmayın.