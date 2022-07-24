Eğlenme değil poz verme tatili

Günümüzün en yaygın teknolojik hareketlerinden olan selfie ve karşısındaki kişinin fotoğrafını çekme alışkanlıkları, kadınların en çok kullandığı yöntemlerin başında geliyor. Öyle ki bulundukları her yerde fotoğraf çektirmeden ya da çekmeden duramıyorlar. Yaz tatilinde bile telefonu ellerinden düşürmeyen hanımlar, denize girip yüzmek ve eğlenmek yerine günün büyük bir bölümünü anları görüntülemekle geçiriyor.

En iyi fotoğrafı yakalamak ve en iyi paylaşımları yapmak için herkesin modellik yarışına girdiği plajlarda ve mekanlarda, dakikalarca poz vermekten kimse yorulmuyor.

HER ŞEY DAHA ÇOK BEĞENİ İÇİN

Günün büyük bir bölümünü sosyal medyaya fotoğraf ve video hazırlamak için harcayan kadınlar, en güzel arka plan, en şahane manzara ve en iyi pozu ortaya çıkarmak için tekrar tekrar telefon karşısına geçiyor. Kimileri anlık çekimle yetinirken, bazıları da bu iş için özen gösterip takı ve makyajlarla hazırlık yapıyor. Çevredekilerin bakışlarını ve yorumlarını umursamadan çekim yapan hanımlar, erkeklerin büyük bir çoğunluğunun pek de uğraşmak istemediği bu durumlar için pahalı mekanlara gitmekten de geri kalmıyor. Hanımların mücadelesini uzaktan izleyen tatilcilerin bir kısmı ise "Ne çektin be abla" yorumlarını yapmadan edemiyor.

ERCAN AKGÜN