Küçük dokunuşlar büyük farklar

Evimiz bizim kaçış alanımız. Ezde kendimizi güvende ve huzurlu hissederiz. Ancak evlerimizin yeterince büyük olmaması sıkışıklığa ve bunaltıcı bir ortamın oluşmasına neden olabiliyor. Evleri tasarlarken dikkat edilmesi gereken adımlar çoğu kişi tarafından bilinmiyor ancak mimari uzmanlarının verdiği minik ipuçları ile evinizi daha kullanışlı bir hale getirmek mümkün.

ÖLÜ VE BOS KALAN ALANLARI DEGERLENDİRME

DUVAR dekorlarını daha işlevsel hale getirecek raf sistemlerini, duvardan duvara tasarlayabilir, zeminden tavana kadar uzanan depolama sistemleriyle rafları maksimum sayıya çıkarabilirsiniz. Küçük ve dar yaşam alanlarında koyu renk tonları, karanlık ve kasvetli bir atmosfer yaratacaktır. Dolayısıyla daha ferah bir atmosfer oluşturacak açık renk tonlarını hem duvar ve tavan zeminleri hem de raf ve dolaplarınızda tercih edebilirsiniz. Özellikle zemin alanından tasarruf etmek için hem şık bir görünüm sağlayan hem de işlevsel amaçlı kullanılabilen açık raf sistemlerini değerlendirebilirsiniz. Renk uyumu ve ahenk oluşturacak bir palet belirleyebilir, buna göre oturma odanızı düzenleyebilirsiniz.

FERAHLIK IÇIN BEYAZ VE GÜN ISIGI

KÜÇÜK evlerde ferah bir dekorasyon yapmak için uygulamanız gereken ilk çözüm gün ışığından en iyi şekilde faydalanan bir ortam oluşturmaktır. Açık renkler kullanarak ve bol pencere ile oluşturacağınız bir dekorasyon asla kasvetli olmayacaktır.

AKILCI ÇÖZÜMLERLE YERDEN TASARRUF

DUVARA monte yatak çözümleri ile geniş kullanım alanlarına yer açabilirsiniz. Kullanıcı sayısına göre yatak sayısı belirleyebilir, ihtiyaca göre kompakt ranza sistemleri ile tasarlayabilirsiniz. Gömme ya da duvara monte yatak sistemleri için ahşabın çok yönlülüğünden faydalanabilirsiniz.

MEKANLARI DİKEY OLARAK DEGERLENDİRİN

ODANIN yalnızca alanını değil yüksekliğini de kullanabilecek şekilde tasarlanan mobilyalar küçük evler için ideal. Aynı anda hem yatak, hem raf ve dolap, hem kitaplık hem de sandık alanı barındıran mobilyalar tercih edilebilir.

DERİNLİK KATAN MALZEMELER

ŞEFFAF bir görünüm sağlayacak malzemeler seçerek evinize derinlik katabilirsiniz. Cam masa tablası şık ve modern çizgisinin yanı sıra göz yormayan bir akış oluşturmanızı sağlayacaktır. Yalnızca masa ya da sehpa modelleri ile kalmamakla beraber, cam ya da şeffaf materyallerle paravan niteliği taşıyan bölmeler, göz yormayan bir görüntü oluşturur. Ayrıca bölücü duvar niteliği taşıyan şeffaf paravanlar alanları görevlerine göre ayırmanızı kolaylaştıracaktır.

DOLAPLARDA SIRA DISI ÇÖZÜMLER

DEPOLAMA alanları küçük ev dizaynları için çok önemlidir çünkü evin dağılmasını engellemek evi her zaman daha geniş ve ferah kılar. Odaya göre tasarlanan dolap üniteleri küçük ev dekorasyonu açısından vazgeçilmezdir.

ORTAMLARI ISIKLANDIRMA İLE AYIRABİLİRSİNİZ

AYNI mekanda bulunan farklı iki kullanım alanını birbirinden ayırmak için iki alanı farklı ışıklandırmalar ile aydınlatabilirsiniz.

KATLANIR MOBILYA MUCİZESİ

KÜÇÜK evlerde sorunsuz dekorasyonlar oluşturmak için kullanılan en iyi yöntem katlanır mobilyalar olabilir. Dilediğiniz zaman açıp kullanıp sonra tekrar saklayabileceğiniz bu mobilyalar en küçük evleri bile genişletebilir.