Kuruyan cildinizi bu gıdalarla besleyin

● Tatlı patates: Kuru cilt sorununun başlıca sebepleri arasında A vitamini eksikliği bulunuyor. Tatlı patates ise oldukça önemli bir A vitamini kaynağı.

Ancak belirtmekte fayda var, tatlı patatesin aşırı tüketilmesi yoğun miktarda A vitamini depolanmasına sebep olur. Bu durum, sağlığınızı olumsuz şekilde etkileyebilir.

● Kırmızı biber: Önemli bir C vitamini kaynağı olan kırmızı biber, cildinizi nemlendirmek için en önemli yardımcınız olabilir. Kırmızı biberi doğrudan veya başka yiyeceklerin yanında tüketerek cildinizin ideal nem dengesine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, kırmızı biber zararlı güneş ışınlarına karşı da etkili bir koruyucudur. Öte yandan, ciltteki kolajen miktarını artırarak kırışıklıkları gidermeye yardımcı olan "cilt dostu" bir gıdadır...

● Kivi: Bir başka C vitamini deposu ise, kivi. Normal büyüklükteki bir kivi 64 miligram C vitamini içerir ki bu oldukça iyi bir miktar. Düzenli olarak kivi tüketmek cilt sağlığınızın yanı sıra, göz sağlığınız için de oldukça faydalıdır.

● İstiridye: İstiridye, içerdiği çinko sebebiyle kuru bir cildin en önemli dostu olarak gösteriliyor. Çinko, cilde temas eden radyasyon miktarını sınırlayan bu sayede cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olan en önemli minerallerden bir tanesi.

● Kuru fasulye: Deniz ürünlerinden veya istiridyeden hoşlanmıyorsanız geleneksel mutfağımızın önde gelen lezzetlerinden biri olan kuru fasulye de oldukça önemli bir çinko kaynağı. Kuru fasulye içerdiği çinko sayesinde kuru cildin en iyi dostudur.

● Çiğdem: Ayçiçeği çekirdeği, yoğun olarak E vitamini içeren faydalı bir gıdadır. Yaklaşık bir avuç çekirdek, günlük E vitamini ihtiyacınızın nerdeyse yarısını karşılamanızı sağlar. Ayrıca E vitamini, güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği ile kuru cilt sebebiyle ortaya çıkan pek çok sağlık sorunu için oldukça etkin bir koruma sağlar.

● Ton balığı: Sağlıklı bir cilde sahip olmak için tüketebileceğiniz bir başka deniz ürünü ise ton balığı. Ton balığı içerdiği selenyum sayesinde, ciltteki enzimlerin aktivitesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Sağlıklı bir cilt için, sağlıklı enzimler son derece önemlidir.

● Avokado:Avokado üzerinde yapılan çalışmalar, bu tropikal meyvenin kuru cilde son derece iyi geldiğini ortaya koyuyor. Öte yandan, avokado etkili bir omega- 3 kaynağı. Bu sebeple, pek çok cilt rahatsızlığı için oldukça faydalı.

● Yeşil çay: Stres ve yorgunlukla mücadelede en büyük yardımcılarımızdan biri olan yeşil çayın, cilt sağlığı için de faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Yeşil çay, özellikle hiperpigmentasyona, yani ciltteki pigment bozukluklarına karşı etkili bir silah.

● Zerdeçal: Zerdeçalın içindeki kurkumin isimli madde sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Kurkumin isimli maddenin antibiyotik özelliklere sahip olması, zerdeçalı önemli "şifa kaynağı" haline getiriyor. Zerdeçal, özellikle de sedef hastalığının tedavisinde kullanılıyor.