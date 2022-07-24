Yazın en lezzetli atıştırmalıkları

YAZ aylarında en büyük kabuslarımızdan biri kilo almak en sevdiğimiz şey ise tatlı bir şeyler yiyip içmek. Ancak hem tatlı isteğinizi bastırmak hem de fit kalmak mümkün. İşte smoothie'den dondurulmuş üzüme, tatlı isteğinizi dindirecek sağlıklı atıştırmalıklar.

● Taze meyve: Konu sağlıklı atıştırmalıklar olduğunda akla gelen ilk şeylerden biri de elbette taze meyveler. Mevsiminde tüketilen meyveler hem çok daha lezzetlidir hem de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içerir.

● Bitter çikolata: 15 gram yüzde 86 bitter çikolata yalnızca iki gram şeker içerir. Yine de tatlı özleminizi dindirecek kadar yoğun ve zengin bir tada sahiptir. Bir parçayı direkt olarak yemek yerine ağzınızda eriterek tüketmeyi deneyin. Daha çok seveceğinize eminiz.

● Elma cips: Elma için tam bir sağlık deposu desek abartmış olmayız! Elma cipsi hazırlamak için bir elmayı ince ince dilimleyin ve hafif yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Ardından tarçın serperek 110 derecede bir saat kadar pişirin. Bir saatin sonunda elmaları çevirerek tamamen kuruyana dek pişirmeye devam edin.

● Elma ve fıstık ezmesi: Dilimlediğiniz elmanın üzerine fıstık ezmesi sürün ve tarçın serpin. Antioksidanlarla dolu olan bu baharat, kan şekerinizin dengelenmesine de yardımcı olacaktır.

● Mısır gevreği: Öncelikle kullanacağınız mısır gevreğinin yüksek miktarda şeker içermediğine emin olmalısınız. Tercihinizi rafine şeker içermeyen doğal mısır gevreklerinden yana kullanabilirsiniz. Tabii kullanacağınız sütün az yağlı olmasında da fayda var.

● Yoğurt: Meyveli yoğurtlar tahmin ettiğinizden çok daha fazla şeker içerir. Bunun yerine sade yoğurda taze meyveler ekleyerek kendi meyveli yoğurduğunuzu hazırlayın. Hem lezzet hem de sağlık katmak için tarçın eklemeyi unutmayın.

● Smoothie: Bir blenderın içerisine yağsız süt, donmuş meyve ve yoğurt ekleyin. Dilerseniz tatlandırmak için bir tatlı kaşığı bal da ilave edebilirsiniz. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve afiyetle tüketin.

● Hurma: Bol miktarda doğal şeker içeren hurma, tatlı yapımında kullanmak için de idealdir. Tadı karameli andıran bu meyveler, lif ve B6 vitamini açısından da zengindir. Şeker içeriği yüksek olduğu için aşırıya kaçmamakta fayda var.

● Banana split: Bir muzu soyun ve ortadan uzunlamasına bölün. Ortasına en sevdiğiniz yoğurttan ekleyin ve fıstık ezmesi gezdirin. Biraz kuru yemişle süsledikten sonra ortaya çıkan lezzete siz de inanamayacaksınız.

● Yulaf ezmesi: Günümüzde her damak zevkine hitap edebilecek bir yulaf tarifi bulmak mümkün. Kısaca anlatmak gerekirse yulafı bir miktar yağsız sütte pişirin. Ardında içerisine bal, akçaağaç şurubu, tarçın gibi tatlandırıcılar ekleyin. Dilerseniz taze meyvelerle ve yemişlerle süsleyebilirsiniz.

● Dondurulmuş üzüm: Birkaç bağ üzümü yıkayın ve kuruladıktan sonra bir fırın tepsisine dizin. Ardından dondurucuda bekletin. 1-2 saatin sonunda lezzetli mi lezzetli dondurulmuş üzümlere kavuşacaksınız.