Anıt kent Kula yeniden uyanıyor

MANİSA'NIN önemli tarihi kentlerinden biri olan Kula ilçesi, tarihin derinliklerinden günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş bir anıt kent. Sadece Türk evleri değil, aynı sokakta hem Türk hem Rum evlerinin yan yana bulunduğu ilçede 23 tarihi binada restorasyon çalışması devam ediyor.

OSMANLI KENT DOKUSUNA SAHİP

Kaan Restorasyon İnşaat firma yetkilisi İsmail Özkaçar, "Kula evleri, 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altındaki hemen her bölgede karşımıza çıkan ve Türk evi olarak tabir edilen ahşap evlerdir. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş bu tarihi yapıları aslına uygun restore ediyoruz. Restorasyon kapsamında projenin tamamı 330 günde bitirilmesi planlanıyor" dedi.

Kula'nın anıt kent özelliğini taşıdığını söyleyen alan rehberi Sabahattin Argaç, "Biz konuklarımıza Kula'da yan yana bulunan Türk ve Rum evlerini karşılaştırmalı olarak anlatıyoruz. İlçe aslında kale içi bir yerleşimdir. Çünkü bugün dahi kullanılan isimler (Demircikapı, Seferkapı) bu kanımızı doğrulamaktadır. Bugün için kale kalıntıları görünmüyorsa da kalenin varlığı açıktır. Bu nedenle de doku çok sıkışıktır. Şehir merkezi ve çekirdekler düzlükte yer alıyor. Evler ise çekirdek etrafında mahalle birimler halinde görülüyor.

Sokakların ancak bir yük hayvanının geçebileceği kadar dar oluşu evlerin sokak kenarında sıralar halinde yer alması, meydan vs olmaması ve yer yer sağlık koşullarına uymayan yerleşmelerin bulunması karakteristik bir kale içi dokusunu oluşturmuştur. Kula'da yaşam, sokakla direkt ilişkilidir. Her evin sokağı gören penceresi vardır. Bunun yanında bahçenin varlığı da gözden uzak tutulmamalıdır. 17. ve 18. yüzyılda büyük bahçeli evler sonradan kardeşler arasında bölünerek küçüldüğü hatta bahçelere yeni yapıların yapıldığı tespit edilmiştir" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK