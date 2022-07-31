Denize atlamanın 1001 yolu

Yaz aylarında serinlemek için denize girenlerin yanı sıra iskeleden ilginç atlama yöntemleriyle dikkat çeken tatilcilerin de sayısı epey fazla. Kimi profesyonelce, kimi de farklı şekillerde dalarken, ortaya da hayli ilginç görüntüler çıkıyor. Herkes kendine özgü atlama stilini sergilerken, onları izleyenler ise her atlayışa farklı isimler takarak durumu eğlenceye çeviriyor. Ustasından acemisine kadar herkesin havada uçarak denizle buluştuğu beachlerde, renkli görüntüler yaşanırken, objektiflere de keyifli tatil manzaraları yansıyor. Suya atlamalara doymayanından, yanlış da olsa defalarca kez deneyenine kadar çeşit çeşit insanlara ev sahipliği yapan iskeleler, daha nice dalış hikayelerine şahit olmaya devam ediyor.

BEN KAÇAR ATLAYIŞI:

BEN eğlenmeye gidiyorum geri kalanlar umurumda değil edasıyla kendini suya bırakma...

GÖBEKLEME:

PAMUK yatağın üzerine kendini bırakıyormuşçasına yapılan bu atlayışta göbek suya değer değmez müthiş bir acı hissedilmesi kaçınılmaz.

İŞİN USTASI ATLAYIŞI:

'BEN bu işte ustayım' demenin atlayış hali.

TERSİNE DÜNYA:

HERKES gider Mersine o gider tersine...

DİZLEME:

SANKİ düşüyormuş da dizlerinden destek alırmış gibi atlama.

YAY GİBİ:

HAVADA bir yay şekli alıp atlarken ne kadar de havalıyım değil mi?

YÜZ METRE KOŞUSU:

NE kadar uzun koşarsa o kadar güzel atlayacağını sananların atlayışı...

KAFALAMA:

BİR jimnastik salonunda takla atar gibi suya dalış.

ÇÖKERTME STİLİ:

BİR efe edasıyla sanki çökertme havası oynuyormuş gibi suya dalış.

TOPUKLAMA:

ÇİVİLEMENİN farklı bir versiyonu...

BURUN KORUMALI ATLAYIŞ:

BURNUMA su girecek korkusuyla yapılan atlayış.