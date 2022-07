Engel tanımayan efsane yetenekler

Sanatın efsane isimlerine hiçbir şey engel olamadı... Kekemeyken yazıp söylediği şarkılar dillere pelesenk olan Bill Withers, kanseri atlatıp gözlerine kaybetse de plakları milyonlar satan Jeff Healey, çocuk felci geçiren Ian Dury ve kopan koluna rağmen ayak pedallarıyla bateri çalıp Hysteria albümüne imza atan Rick Allen da yeteneğin engel tanımadığını ispatlayan isimler...

DJANGO REİNHARDT (18 YAŞINDA BACAĞI VE KOLU SAKAT KALDI)

Reinhardt, Paris'in dışında, çingene kampı olarak anılan bir yerde büyüdü. Burada gitar ve keman çalmayı öğrendi. 1928'de 18 yaşındaki müzisyen bir karavan yangınında fena halde yanmış, sağ bacağı felç olmuş ve sol eli kısmen sakat kalmıştı. Reinhardt baston yardımıyla yeniden yürümeyi öğrendi ve sol elinin işaret ve orta parmaklarını kullanarak gitar çalmaya başladı. Louis Armstrong'dan ilham alarak caz üzerine yoğunlaştı ve bu müzik türünde tüm zamanların en iyilerinden biri olmayı başardı.

LUDWİG VAN BEETHOVEN (26 YAŞINDA SAĞIR OLDU)

Dahi Alman besteci ve piyanist Beethoven 26 yaşında işitme duyusunu kaybetmeye başladı. Şiddetli bir kulak çınlaması ile başlayan hastalıklar silsilesi frengi, kurşun zehirlenmesi, tifüs ile devam etti. Beethoven'ın sağırlığı performans ve şeflik kariyerini engelledi. Ancak bir besteci olarak onun üretkenliğini yavaşlatmadı. Hayatının son yirmi beş yılında, işitme duyusu kaybolduğunda, Dokuzuncu Senfoni de dahil olmak üzere en iyi bilinen eserlerinden bazılarını yazdı.

RAY CHARLES (5 YAŞINDA KARDEŞİNİ VE GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ)

Ray Charles çocukluğunda çok fazla travmaya tanık olan bir isim. Beş yaşında, küçük erkek kardeşinin boğularak ölümüne şahit oldu. Kısa bir süre sonra, yavaş yavaş görüşünü kaybetmeye başladı ve yedi yaşına geldiğinde artık hiç görmüyordu. Annesinin teşvikiyle müziğe başladı ve piyano, org, saksafon, klarnet ve trompet çalmayı öğrendi. 15 yaşına geldiğinde dans gruplarıyla ülkeyi geziyordu. R&B, caz, soul, pop ve country alanlarını kapsayan kariyeriyle 20. yüzyılın gerçekten efsanevi sanatçılarından biri oldu.

STEVİE WONDER (DOĞAR DOĞMAZ GÖZLERİ KÖR OLDU)

Prematüre doğan Stevie Wonder'a verilen fazla oksijen görme yetisini kaybetmesine neden oldu. Zorluklara rağmen pes etmeyen Wonder, kahramanı Ray Charles gibi müziğe yöneldi. Davul, piyano ve armonika gibi çeşitli enstrümanları çalmayı öğrendi. The Miracles üyelerinden biri tarafından keşfedilen 11 yaşındaki çocuk, Motown Records'a getirildi. Kısa sürede Stevie Wonder ismini duyurmayı başardı ve şarkıları hit olmaya başladı.

BİLL WİTHERS (28 YAŞINA KADAR KEKEMEYDİ)

28 yaşına kadar kekeme olan Bill Withers, insanlarla konuşmak konusunda isteksiz olduğunu söylemişti. Ancak bir R&B şarkıcısı-söz yazarı olarak Withers, "Use Me" ve "Ain't No Sunshine" gibi şarkılar çıkararak yıllar sonra da sevilerek dinlenen, filmlerde yer alan parçaların sahibi oldu.

IAN DURY (ÇOCUK FELCİNE YAKALANDI)

Londra'da büyüyen bir genç olan Ian Dury çocuk felcine yakalanmıştı ve bu hastalık yürürken zorlanmasına yol açtı. Ancak bu engel, Dury'yi bir sanatçı olarak iz bırakmaya daha kararlı hale getirdi. 1970'lerin sonlarındaki punknew wave hareketinin bir parçası olan Dury, "Hit Me With Your Rhythm Stick" ve "Sex & Drugs & Rock & Roll" gibi ilginç şarkılar kaydetti. 2000 yılındaki ölümüne kadar performans ve kayıt yapmaya devam etti.

JEFF HEALEY (1 YAŞINDA KANSER OLUP GÖZLERİNİ YİTİRDİ)

Geç blues rock'çısı Jeff Healey, bir yaşındayken kanser nedeniyle görme yetisini kaybetti. İki yıl sonra kendine bir gitar hediye alınınca, kendi stilini bulmaya girişti. Alışılmışın dışında olan stili sayesinde milyonlarca plak sattı. Onun tarzı ise inanılmaz duygulu ve akıcı olarak tanımlanıyordu. İlerleyen yıllarda, trompet ve klarnet üzerine de çalışmalar yaptı.

RİCK ALLEN (GEÇİRDİĞİ KAZA YÜZÜNDEN KOLU KESİLDİ)

1984 yılında bir yılbaşı partisine giderken sanatçı Rick Allen başka bir sürücüyle yarışmaya başladı. Allen'ın direksiyon kontrolünü kaybetmesi, arabadan fırlamasına ve sol kolunun kesilmesine yol açtı. Doktorlar kolu yeniden dikmeye çalıştı ama başaramadı. Depresyona giren Allen kariyerinin sona erdiğini düşündü. Bunlara rağmen Def Leppard grup arkadaşlarının desteği ve yenilenmiş bir bateri seti ile, vurmalı ritimleri doldurmak için ayak pedallarını kullanarak çalmaya yeniden başladı. Gruptaki ilk albümü Hysteria, 20 milyon kopya sattı.