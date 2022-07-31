Hem formunuzu hem sağlığınızı koruyan 7 un

Sağlıklı beslenme konusunda bilincin günden güne artmasıyla rafine beyaz un tüketimi ciddi miktarda azaldı. Onun yerine doğal besinlerden üretilen unlar tercih ediliyor. Beyaz unun çabuk bozulmaması için tohum kısmı işlenmediğinden tohumda bulunan vitamin ve mineraller alınamıyor ve unun besin değeri düşüyor.

Pek çok alternatifi bulunan doğal unlar ise yüksek besin değerleriyle sağlığınıza katkı sağlıyor. İşte beyaz un yerine tercih edebileceğiniz doğal ve sağlıklı unlar

Lif zengini nohut unu

Nohut, protein değeri oldukça yüksek olan bir besin. Lifler açısından zengin olması sebebiyle de hem sindirim sistemine hem de kalp sağlığına fayda sağlıyor. Beyaz una göre çok daha yoğun bir yapıya sahip olan nohut ununda yüksek miktarda polifenol bulunur. Polifenol gibi antioksidanlar, kronik rahatsızlıkların önlenmesinde büyük rol oynar. Nohut unu; Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinin mutfaklarında sıkça kullanılıyor.

Glutensiz kestane unu

Kestane unu, kestanenin kurutulup öğütülmesiyle üretilir. Özellikle İtalyan mutfağında kullanılan kestane unu "tatlı un" olarak da bilinir. B, C vitaminleri, potasyum, magnezyum ve demir bakımından zengin olan kestane ununda gluten bulunmaz. Bu nedenle, kestane unu glutensiz beslenenler tarafından da tercih edilebilecek bir undur.

E vitamini deposu badem unu

Hemen hemen her diyette mutlaka önerilen bademin unu en az kendisi kadar faydalı. Bir bardağı 90 adet badem içeren un, gluten içermiyor ve günlük E vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılıyor. Beyaz una alternatif olarak kullanabileceğiniz bu un, yüksek besin değeri sayesinde LDL kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor.

Kilo vermeye yardımcı kinoa unu

Kinoa son yıllarda hayatımıza giren besinlerden biri. Özellikle salatalarda ve yemeklerde kullanılan kinoa, yüksek miktarda protein, mineral ve vitamin içeriyor. Kinoadan üretilen kinoa unu da son derece sağlıklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Kilo vermek isteyenler için önerilen kinoa unu, yüksek lif oranıyla sindirim sistemini düzenliyor. Kinoa gluten içermediğinden, kinoa unuyla yapılan hamur işlerinde kabarma özelliği az oluyor.

Kemik güçlendiren keçiboynuzu unu

A, B, D vitaminleri, protein, magnezyum ve çinko gibi mineraller içeren keçiboynuzu mideyi koruyor, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik sağlığını destekliyor ve bağışıklığı güçlendirerek grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Sporcuların tercihi soya fasulyesi unu

Demir ve B vitamini içeren soya unu glutensiz ve kalp sağlığını koruyucu özellikte olmasıyla beyaz un yerine kullanılabilecek unlar arasında yer alıyor. Protein bakımından zengin olan soya unu, kötü kolesterol seviyesini azaltır ve kas gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle spor yapanlar tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir.

Kalp ve beyin dostu karabuğday (greçka)

Karabuğday, uzun süre tok tutan etkisiyle kilo vermek isteyenlerin kullanabileceği bir besin. Yüksek oranda protein ve vitamin içeren karabuğday da gluten içermeyen gıdalar arasında yer alıyor. Kalp ve zihin sağlığına faydalı olan karabuğday ununu hamur işlerinde de kullanabilirsiniz.