Kariyer basamaklarını tırmanıyorsunuz

KOÇ

Kariyeriniz önemli

Plüton kariyer evinizde. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız.

Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.

Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz.

Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecek.

BOĞA

Abartıdan kaçınmalısınız

Aktif ve hızlı bir düşünce içinde hareket edeceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Abartılı konuşmalardan uzak kalmayı başarabilirseniz, hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz.

Çevrenizdekilere sevgiyle yaklaşıyor olmanız, sizi farklı kılabilir. Yakın çevrenizle kuracağınız diyalog, rutin işlerinizin canlanmasına neden olacak.

İKİZLER

Değişime hazırsınız

Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. İleri yaşlarda olanlar, evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler.

Yurt dışından gelen bir kişi ile tanışarak, partnerinizin memleketine yerleşebilirsiniz. İkinci kez şansını denemek isterken, duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz.

YENGEÇ

Güzelliğiniz göz kamaştırıyor

Venüs güzellikleri ortaya çıkarırken eski duyguları da körükler. Bu hafta; yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konulara kesin çözüm getireceksiniz. Egolarınızın yüksek olduğu bir hafta.

ASLAN

Egonuzu dizginleyin

Satürn karşıt evinizde ilerlerken huzursuz yönlerinizi ortaya çıkarıyor. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Sosyal açıdan aktif olmanız sizi şımartmasın. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Çevrenize karşı nazik olmalısınız.

BAŞAK

Politik olmalısınız

Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta, tüm enerjinizi maddesel konularınıza ayıracaksınız. Başlatacağınız işlerin planlarını yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Politik davranmayı yeğleyeceğiniz bir dönem.

TERAZİ

Deneyimleriniz önemli

Satürn, ilişkilerinizi ve yaşam enerjinizi vurgulamaya devam ediyor. İlişkilerinizi sağlamlaştırırken, yakın kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak.

AKREP

Kararlarınızı uygulayın

Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız.

Doğru insanlarla çalışma isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. Aşırı sabırlı davranışlarınız sizi başarıya götürüyor.

YAY

Temkinli olmalısınız

Maddi konularda çevresel faktörlerden yaralanacaksınız.

Eğer gerçekleştirmek istediğiniz yeni planlarınız varsa ideallerinizin doğrultusunda hareket edeceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin iç yüzünü görebilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. İlişkilerinizi zorluklar içinde yaşıyorsunuz.

OĞLAK

Tercihlerinizi düşünmelisiniz

Güç savaşı yüzünden arkadaşlarınızla aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.

Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz.

Duygularınızın sizi yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Tercihleriniz konusunda iyi düşünmelisiniz. Eskiye olan özleminiz artacaktır.

KOVA

Cesaretinizi kaybetmeyin

Aile içi sorunlar her an tetikte.

Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek.

Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.

Dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışın. Evinizin bir takım tamirat olayları da ortaya çıkabilir.

BALIK

Değişim içindesiniz

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz.

İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.