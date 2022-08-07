Eğlencenin suyu çıktı

Y az aylarında denizden çıkmayanların tercihi her zaman beden gücüyle yüzmek olmuyor maalesef. Geleneksel olarak tercih edilen botlar ve oyuncakların yanı sıra suda hem hız yapmak hem de eğlenceli bir tatil geçirmek için geliştirilmiş taşıtlar, tatilcilere adrenalin yüklü deneyimler sunuyor. Suyun üzerinde dengede durmaya çalışanlar, son sürat denizi yarıp geçenler, eğlenceye ekip halinde katılanlar, denizin üzerinde paraşütle dolaşanlar ve daha pek çok yöntemi kullanan eğlence tutkunları, yazı unutulmaz maceralarla geçiriyor.

Zaman zaman tehlikenin de eksik olmadığı bu aktiviteleri deneyimleyen macera severler, farkında olmadan suyun üzerinde muhteşem görüntülere de imza atıyor. Alışılmışın dışında birbirinden ilginç taşıtların da yer aldığı Çeşme'de, en çok dikkat çeken ise otomobil görünümlü deniz taşıtı oluyor. Aksiyon filmlerinde görmeye alıştığımız yüzen arabaları andıran bu cihazlar, otomobil konforunda süratli seyahat imkanı sağlıyor.



SEABOB

JET ski'ye benzeyen, ancak oturarak değil yüzüstü yatarak kontrol edilebilen, su altında ve su üstünde kullanılabilen bir araçtır. Çeşitli özellikler ve modellerde satılan Seabob, kullanış tarzı ve işlevi bakımından yunus balıklarına benzetilmektedir.

JET SKİ

TÜRKÇESİ su kızağı olan jet ski su üzerinde gidebilen bir taşıt. Çok yüksek hızlara ulaşan bu motorlu araç, özellikle sürat yapmayı sevenler tarafından çok tercih edilir. Ülkemiz ve dünyada özellikle tatil zamanlarında sık sık görmemiz mümkün.



PARASAİLİNG

Bir sürat motorunun vincine bağlanmış olan ve havaya karşı direnç gösteren paraşütün hızla havalanmasıyla yapılan bir su sporu aktivitesidir. Güçlü bir tekne ile çekilen paraşütlere iki veya üç kişi binip, aynı anda bu aktiviteyi yapabilirler.



AWAKE RAVİK

Bir çeşit elektrikli sörf tahtası olan bu araç, kullanıcının fazla çaba göstermeden su üzerinde ilerleyebilmesini sağlar. Su altında bulunan kızağı (hidrofolyo) sayesinde, sörf tahtası suyun üzerinde havalanır.



MUZ BOTU

BİR sürat teknesine bağlanarak denizin belirli bir alanına doğru götürülen muz şeklindeki bot sürat yaparken muzun üstündekiler de dengelerini koruyarak üzerinde kalmaya çalışırlar.Denizde muza binmenin en keyifli noktalarından biri ise belirli bir süre sonra düştüğünüzde yeniden muza binmeye çalışmak, bu sırada hissettiğiniz adrenalin ve heyecandır.

SU KAYAĞI

KİŞİYİ bir sürat motoru veya kablolu bir düzeneğin çektiği, su yüzeyinde yapılan bir spordur. Her türlü suda yapılır; nehir, göl veya deniz. Düz su ideal olanıdır. Alanın 60 m. genişlikte ve en az 1,5 m. derinlikte olması gerekir.



JETCAR

FİZİKİ görünümünü ünlü bir markanın otomobil modelinden alan bu deniz aracı, deniz üzerinde jetski motoruyla ilerler. Deniz trafiği elverdiği ölçüde istediğiniz gibi drift atmakta özgür olacağınız bu araçla karada yapamadıklarınızı yapabilirsiniz.



RİNGO

SU sporları aktivitesini içerinde en hızlı ve en hareketli olan aktivitedir. Sürat teknesinin ardından giderek top gibi su üzerinde sekersiniz. Aynı zamanda çok defa düşüp adrenalin ve heyecanı iliklerinizde hissedersiniz.