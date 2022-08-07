Enerjinizi dengeleme konusunda zorlanabilirsiniz

KOÇ: GÜVENE İHTİYACINIZ VAR

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacınızın olduğu bir dönem içindesiniz. Sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.

BOĞA: KAYGILI OLMAKTAN VAZGEÇİN

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Bazı bağlantıları doğru yönlendireceksiniz.

İKİZLER: ESKİ İŞLER YENİDEN GÜNDEMDE

Ertelediğiniz işler yeniden karşınıza çıkacak. Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişecektir. İş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak ve kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız.

YENGEÇ: TAKINTILI OLMAKTAN VAZGEÇİN

Katılacağınız davetlerde farklı bir enerji sergilediğiniz için birçok insanın gözü üzerinizde. Yaratıcı ve yapıcı tavırlarınızla ilgi odağı olmanıza rağmen, sizin her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil. Bu hafta hızlı hareket etmek zorundasınız. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil.

ASLAN: İLİŞKİLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyerek ilerlemenizde fayda var. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Planlarınızda yapacağınız değişimler sizi olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, detaylar üzerinde durmalısınız. Beklentilerinizle ilgili olumlu olaylar karşınıza çıkacak. Başarılı adımlar atıyorsunuz.

BAŞAK: TAVİZ VERMEK İSTEMİYORSUNUZ

Merkür'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Çok şey düşünüyorsunuz. Kişiliğinizin ve yaşantınızın yenilendiğini hissedeceksiniz. Planlarınızı yapmak için önünüzde yeni projeler gelecek. Taviz vermek istemiyorsunuz. Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir. Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için, önünüzde güzel fırsatlar var.

TERAZİ: YAŞAMI SORGULUYORSUNUZ

Sorumluluğunuzu en iyi şekilde yaşayan bir kişi olarak, yaşantınızla ilgili yeni bir arayış içine girmiş bulunuyorsunuz. Ele aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için, yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz. Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz.

AKREP: ÖZGÜVENİNİZ ARTIYOR

Sosyal yaşantınızda oldukça ilgi çekeceğiniz bir hafta. Duygularınızda yaşadığınız karmaşalardan kurtulmak istiyorsanız, yeniliklere daha cesur bir şekilde bakmalısınız. Sezgilerinizin yanılmadığını görmek, sizi olumlu etkileyecektir. Yatırım ve finans konularında aldığınız duyumların doğru çıktığını görmek, sizi bir şekilde rahatlatacaktır. Kendinize olan güveniniz artıyor.

YAY: DEĞİŞİM İSTİYORSUNUZ

Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini de almalısınız fakat sizin düşünceniz çok daha baskın ve belirgin. Emin olmadığınız veya sezgisel olarak kuşku duyduğunuz her türlü konudan uzak kalmayı başarıyorsunuz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz.

OĞLAK: DOSTLARA DESTEK VERMELİSİNİZ

Hoşunuza giden biriyle ilgili, kendi içinizde kişilik savaşı vermeyi bir kenara bıraksanız ve sizin yeteneklerinize ihtiyaç duyan işle ilgili çevrelere dönseniz, sizin yararınıza olacak. Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız.

KOVA: ÇEVRENİZ SİZDEN İLGİ BEKLİYOR

Enerjinizi yüksek tutmalısınız. Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz. Çevreniz sizden ilgi bekliyor. Karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.

BALIK: PLANLI DAVRANMALISINIZ

Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni günlere hazırlayacaktır. Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel ilişkilerinize yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli. İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz.