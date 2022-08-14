KAMİAD Başkanı’nın en mutlu günü

Karşıyaka'nın sevilen iş insanlarından KAMİAD Başkanı Ahmet Akyüz'ün oğlu Dr. Orhan Akyüz ile İrem Meran Narlıdere Sahilevleri'ndeki Talles Park'ta düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin tarafından kıyılan nikahın şahitliğini ise İzmir'in tanınmış isimlerinden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Müteahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, Müteahhit Ahmet Cengiz, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan yaptı.

● TOLGA TEKİN