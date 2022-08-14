Korkularınızla yüzleşeceğiniz bir hafta

KOÇ Tutkularınız heyecan yaratıyor

İlişkilerinizde sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek olayları doğru algılamaya çalışmalısınız. Jüpiter ve Venüs açısı sizi olumlu destekliyor. Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.

BOĞA Sürprizlere hazır olmalısınız

Mars karşıt evinizde. İş çevresinden bir arkadaşınız duygusal olarak sizinle ilgilenebilir. Karşı cins üzerinde etkinizin fazla olduğu günlerdesiniz. Kendinizi kanıtlamak adına başlatacağınız çalışmaların size kazandıracağı prestij oldukça yüksek olacak. Bu hafta duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun.

İKİZLER Yeni iş teklifleri geliyor

Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli olacak. Çok fazla efor sarf etmeden cesaretinizi ve yeteneklerinizi zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız.

YENGEÇ Detaylar önem kazanıyor

Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Uzun süredir karar veremediğiniz bir ilişkinin sonucunu alacaksınız. Yardımsever bir kişilik yapısıyla karşılık beklemeden vermekten hoşlandığınız için, çevreniz tarafından aranılan kişi olacaksınız. Detaylara önem verin.

ASLAN Hırslı yönleriniz atakta

Bu hafta gezegenlerinizin birçoğu ufuk çizginizin üzerinde yer alıyor. Meslek ve kariyerinizle ilgili güçlü etkiler alındasınız. İş hedeflerinizi büyük bir hırsla takip edeceksiniz. İdealleriniz ve düşünceleriniz daha fazla önem kazanacağı için, dış görünüşü ve fiziksel yapınızı ihmal edebilirsiniz. Güvenilir bir kişiliğe sahip olmanız nedeniyle prestij kazanacaksınız.

BAŞAK Hatalara dikkat

Oldukça ilginç bir hafta. Birçok işle aynı anda uğraşırken, çok yönlü düşünmeniz gerekiyor. Parasal konuların yanı sıra, yakın aile ilişkileri ve sosyal yaşam iç içe seyredecek. Kariyerinizle ilgili konular yerine, yakın ilişkilerinizi mercek altında tutuyorsunuz. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız.. Hata yapmanıza neden olabilir.

TERAZİ Yeni fikirler yaşama geçiyor

Bu dönem tutkular öne çıkacak, yeni fikirlerinizi yaşama geçirmek için her türlü olanağa sahip olacaksınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz günlerdesiniz. Her şeyi başarma duygusu içinde olacağınız için, yeni rolleriniz size zorla değil, teklifle gelecektir. Doğru projeler ve doğru yatırımlar için kolları sıvayın bakalım.

AKREP Düşüncelerinizi gizliyorsunuz

Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlü ve performansınız oldukça yüksek. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.

YAY Işığınız çok parlak

Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşarken, yaşama daha keskin bakacaksınız. Derin dostlukların temellerinin de atılacağı günler yaşayabilirsiniz. Konuşma kabiliyetinizi iş konularında başarılı bir şekilde kullanacaksınız.

OĞLAK Fırsatlar sizden yana

Dostlarınız ve çevrenizi sınamak ve önemli fırsatları görmek için tam zamanı. Durgunlaşan ilişkilerinizde görmeniz gereken detayları yakalayacaksınız. Bilinçaltınız karışacaktır. Gücünüzün yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu hafta takıntılarınız sizi rahatsız edebilir. Yakın dostlarınızın sözlerinden ve davranışlarından etkileneceksiniz.

KOVA Risklere karşı tedbirli olun

Risklere karşı tedbirli olmanızı hatırlatıyoruz. Duygusal hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Hesaplarınızı ince yapmalısınız. Aceleci ve pratik davranış tarzınızla, tüm bunları hızlı bir şekilde yapacaksınız. Fakat, bu içsel gelişmelerinizi karşı tarafın hissetmesi mümkün değil. Yaşam pratiğinde bu özelliklerinizi gizlemeyi iyi biliyorsunuz.

BALIK Kendinize güveniyorsunuz

Entelektüel konularda daha belirgin çalışmalar içine gireceksiniz. Meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Ön planda olma isteğiniz doğrultusunda çalışmalar yaparken, karizmatik ve çekici davranışlarınızla dikkat çekecek, toplumda göze çarpacaksınız.