Manisa Kurtuluş Müzesi geçmişe ışık tutacak

Şehrin yakın tarihinin gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması noktasında önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kurtuluş Müzesi'ni, Cumhuriyet'in 100. yılında hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok müze projesinde imzası bulunan, konusunda deneyimli Proje Müellifi Mimar Ömer Selçuk Baz'ın fikir ve uygulama projelerini hazırladığı Manisa Kurtuluş Müzesi'nin Küratörlüğünü Heval Zeliha Yüksel yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ile Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu arasındaki alana yapılacak olan Manisa Kurtuluş Müzesi'ni Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirmek için çalışmalar sürüyor.

DESTEK BEKLİYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Müzemize Milli Mücadele dönemimize ait elinde belge, yazı, fotoğraf, dönemin kıyafetleri, bıçak ve silah gibi dönemi temsil eden materyaller bulunan vatandaşlarımız katkı sağlayabilirler. Bu durumda onların adıyla bu materyalleri müzemizde sergileyebileceğiz. Manisa Kurtuluş Müzesi projemizde çalışmalar hızla ilerliyor. Müzede, 1919 ve 1922 yılları arasında yaşanan elim olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşanılanların somut örnekleri sergilenecek" diye konuştu.

● CÜNEYT HASÇELİK