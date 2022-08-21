GHO PRESTİGE, Çeşme’de gayrimenkulün nabzını tutuyor

GAYRİMENKUL Hizmet Ortaklığı (GHO) Çeşme şubesi olarak geçtiğimiz Nisan ayından bu yana başarıyla hizmet veren Prestige Gayrimenkul, turizmin dünya markası Çeşme'de sektörün nabzını tutuyor. Yıllardır şehir plancısı olarak çalışan Özgür Korkmaz ve harita mühendisi Ayşe Toka'nın ortaklığında kurulan GHO Prestige Gayrimenkul, konut, arsa ve imarlı araziler konusunda bireysel ve kurumsal müşterilerin bu alandaki ihtiyaçlarına nitelikli çözümler sunuyor. GHO'nun kurumsal çatısı altında hizmetlerini sürdüklerini dile getiren Prestige Gayrimenkul Brokerlarından Özgür Korkmaz, Çeşme'de artan talebin arsa ve konut fiyatlarını da yükselttiğini söyledi. Korkmaz, yeni ve güçlü portföyleriyle hem yurt içi hem de yurt dışına satış ve kiralama gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

BÖLGEYE HAKİMİZ

GAYRİMENKULDE Çeşme'nin tamamına yönelik hizmetler sunduklarını dile getiren Özgür Korkmaz, "Yıllarca Çeşme'nin tamamında şehir planlaması konusunda önemli bir deneyim kazandık. Hangi arsa değerli veya değerlenecek iyi biliyoruz. Talebe göre yıllık, sezonluk ve aylık kiralamalar da yapıyoruz. Pandeminin etkileri nispeten azaldığı için bu yaz kiralamaya olan talep de düştü. Avrupa'da yaşayan Türkler de bu yıl 1+1, 2+1 ve rezidans konut tiplerine ilgi gösteriyor. Villa ve yazlıklar ise İzmir, Bursa, İstanbul, Mersin gibi büyük şehirlerden talep görüyor" diye konuştu.

Çeşme'de konut ve arsa fiyatlarının 3 kata kadar yükseldiğini kaydeden Korkmaz, Kiralama rakamlarında da yüzde 80'lik bir artış söz konusu olduğunu dile getirdi. İzmir'de farklı lokasyonlarda büyümelerini sürdürdüklerini vurgulayan GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza da, "GHO olarak francihselarımıza özel olarak kurumsal teknolojik altyapı, ofislerin mimari kurulumu, danışman ekiplerinin eğitimi, karlılık ve verimliliğin artırılması için danışmanlıklar gibi konularda ücretsiz destek sunuyoruz. İzmir ve yurt geneline yayılan yeni ofislerle hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" dedi.